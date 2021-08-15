Вс, 15.08.2021
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Айнар Шлесерс

Рецепт ⟩ 🍑 Мучное и правильное питание несовместимы? Но только не в случае с этими булочками с персиком!

Придерживаться правильного питания и есть булочки? Это возможно! В этот раз - рецепт булочек с персиком от любительницы ПП-готовки Екатерины.

Ингредиенты: 

Для теста:

  • 200 граммов 5% творога;
  • 60 граммов гречневой муки;
  • 1 яйцо;
  • 1 яичный белок;
  • подсластитель по вкусу.

Для начинки:

  • 100 граммов творожного крема/рикотты (у Кати Kulinārijas biezpiens);
  • 1 яйцо;
  • 1 персик;
  • подсластитель по вкусу.

Приготовление

  1. Для теста смешиваем все ингредиенты, можно пробить блендером.
  2. Из теста формируем 3 булочки с бортиками.
  3. Персик нарезать на дольки.
  4. Творожный крем смешать с яйцом и подсластителем.
  5. Выложить на булочки персик, затем творожную массу.
  6. Отправляем в разогретую духовку на 180 градусов примерно на 35 минут. 

В 1 булочке примерно 235 ккал.

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