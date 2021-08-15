Рецепт ⟩ 🍑 Мучное и правильное питание несовместимы? Но только не в случае с этими булочками с персиком!
Придерживаться правильного питания и есть булочки? Это возможно! В этот раз - рецепт булочек с персиком от любительницы ПП-готовки Екатерины.
Придерживаться правильного питания и есть булочки? Это возможно! В этот раз - рецепт булочек с персиком от любительницы ПП-готовки Екатерины.
Ингредиенты:
Для теста:
Для начинки:
Приготовление:
В 1 булочке примерно 235 ккал.
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