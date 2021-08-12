Для размещения нелегальных иммигрантов может быть приспособлена одна из бывших школ в Лудзенском крае

С 1 июня по 11 августа в общей сложности 380 человек были задержаны пограничниками и в настоящее время размещены в нескольких центрах для ищущих убежища. Как сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел, в центре размещения просителей убежища Муцениеки находится 351 человек.

Трем лицам был предоставлен статус беженца, 28 просителей убежища, прибывших в Латвию в предыдущие месяцы, были переселены в другие помещения, а восемь, которым уже ранее был предоставлен статус ищущих убежища, решили уехать.

Трофимов сообщил, что с момента введения чрезвычайного положения 11 августа ни один человек не был задержан за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы, но пограничники предотвратили попытку проникновения в Латвию более 100 человек.

Размещение задержанных иностранцев и имеющаяся инфраструктура находятся в ведении Государственной пограничной службы, а центр в Муцениеки - в ведении Управления по делам гражданства и миграции.

Хотя официальные лица ранее говорили о создании палаточного городка, Трофимов сказал, что такое решение больше не рассматриваются, поскольку готовое здание более эффективно.

Размещать иммигрантов в школе придется в том случае, если их поток увеличится.

Председатель Лудзенской краевой думы Эдгар Мекшс сказал агентству ЛЕТА, что соответствие школы установленным требованиям, в том числе требованиям безопасности, еще не проверено. Однако, учитывая, что школа закрыта недавно, инвестиции не должны быть значительными.

По словам мэра, если иммигрантов действительно разместят в бывшем здании школы, у жителей не будет причин для беспокойства, так как объект будет охраняться, и жители не будут контактировать с нарушителями границы.

Хотя школу и прилегающую территорию планируется выставить на аукцион согласно решению думы бывшего Циблского края, Мекшс сказал, что в случае, если будет принято решение использовать школу, аукцион будет приостановлен.

На латвийско-белорусскую границу отправили сотрудников полицейского батальона особого назначения

На помощь Государственной пограничной охране и Национальным вооруженным силам в охране латвийско-белорусской границы направлен 71 сотрудник батальона особого назначения Государственной полиции.

Сотрудники командированы на границу на четыре недели из всех регионов Латвии, за исключением Рижского, и будут вместе с пограничниками патрулировать границу.

Дополнительную повседневную поддержку пограничникам оказывают также 36 полицейских Латгальского регионального управления.

Кроме того, в настоящее время полицейские постоянно находятся в центре для размещения ищущих убежища Муцениеки, где устроен круглосуточный полицейский пост. Полиция следит за соблюдением общественного порядка и безопасности в месте убежища. При необходимости поддержку в этом месте готовы оказать и ближайшие территориальные участки полиции.

Сотрудники полиции также активно работают с жителями и предприятиями приграничья, опрашивая их.