На латвийско-белорусскую границу отправили сотрудников полицейского батальона особого назначения

Сотрудники командированы на границу на четыре недели из всех регионов Латвии, за исключением Рижского, и будут вместе с пограничниками патрулировать границу.
Дополнительную повседневную поддержку пограничникам оказывают также 36 полицейских Латгальского регионального управления.
Кроме того, в настоящее время полицейские постоянно находятся в центре для размещения ищущих убежища Муцениеки, где устроен круглосуточный полицейский пост. Полиция следит за соблюдением общественного порядка и безопасности в месте убежища. При необходимости поддержку в этом месте готовы оказать и ближайшие территориальные участки полиции.
Сотрудники полиции также активно работают с жителями и предприятиями приграничья, опрашивая их.
Уже сообщалось, что правительство, учитывая количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и их стремительное увеличение, во вторник приняло решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.