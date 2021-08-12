Чт, 12.08.2021
О всех странах, где происходят военные конфликты, так или иначе говорят в ЧВК Вагнера сами солдаты: "А вот бы туда полететь, а вот бы то". Потому что каждая страна, где дается контракт, - это деньги. Естественно, если нет контракта и будешь сидеть [в запасе], - нет денег бывший боец ЧВК "Вагнер"
бывший боец ЧВК "Вагнер"

На латвийско-белорусскую границу отправили сотрудников полицейского батальона особого назначения

Латвийско-белорусская граница ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

На помощь Государственной пограничной охране и Национальным вооруженным силам в охране латвийско-белорусской границы направлен 71 сотрудник батальона особого назначения Государственной полиции.

Сотрудники командированы на границу на четыре недели из всех регионов Латвии, за исключением Рижского, и будут вместе с пограничниками патрулировать границу.

Дополнительную повседневную поддержку пограничникам оказывают также 36 полицейских Латгальского регионального управления.

Кроме того, в настоящее время полицейские постоянно находятся в центре для размещения ищущих убежища Муцениеки, где устроен круглосуточный полицейский пост. Полиция следит за соблюдением общественного порядка и безопасности в месте убежища. При необходимости поддержку в этом месте готовы оказать и ближайшие территориальные участки полиции.

Сотрудники полиции также активно работают с жителями и предприятиями приграничья, опрашивая их.

Уже сообщалось, что правительство, учитывая количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и их стремительное увеличение, во вторник приняло решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.


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