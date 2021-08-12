На латвийско-белорусскую границу отправили сотрудников полицейского батальона особого назначения

Сотрудники командированы на границу на четыре недели из всех регионов Латвии, за исключением Рижского, и будут вместе с пограничниками патрулировать границу.

Дополнительную повседневную поддержку пограничникам оказывают также 36 полицейских Латгальского регионального управления.

Кроме того, в настоящее время полицейские постоянно находятся в центре для размещения ищущих убежища Муцениеки, где устроен круглосуточный полицейский пост. Полиция следит за соблюдением общественного порядка и безопасности в месте убежища. При необходимости поддержку в этом месте готовы оказать и ближайшие территориальные участки полиции.

Сотрудники полиции также активно работают с жителями и предприятиями приграничья, опрашивая их.