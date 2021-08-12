Трагедия в Литве - во время детского лагеря утонула 12-летняя девочка из Латвии

В начале августа воспитанники спортивного клуба "Пантера" выехали в лагерь на крытую лыжную трассу в Друскининкае.

В конце лагеря, 5 августа, в пруду парка Вийунеле в Друскининкае произошел несчастный случай - одна из участниц лагеря начала тонуть во время купания.

"5 августа около 21:00 в полицию поступила информация о том, что в Друскининкае, в зоне для купания в парке Вийунеле (Литва), тонет 12-летняя девочка. Когда полиция прибыла на место происшествия, девочку положили на землю, и полиция попыталась ей помочь", - сказала Кристина Янулявичене, пресс-секретарь полиции Алитусского района (Литва).

"Несчастный случай произошел на пруду Вийунеле, где все оборудовано в соответствии с официальными требованиями, зона для купания ограничена буйками. Это первый раз, когда человек утонул на этом пляже", - сказал Антанас Урбонас, представитель муниципалитета Друскининкай.

Как только девочка попала в руки врачей, ее перевезли в Друскининкайскую больницу, а затем ребенка в критическом состоянии доставили в клинику Сантара в Вильнюсе.

На следующий день о смерти девочки сообщили в полицию. Организаторы лагеря, представители спортивного клуба "Пантера", отказались давать развернутые комментарии передаче ReTV Ziņas.

"Никаких комментариев не будет, родители запретили. Родители не предъявляют претензий, родители ничего не возбуждают, просто трагическая случайность", - сообщили они.