Вакцинация от Covid-19 детей до 12 лет может начаться с конца октября

Министр также сообщил, что вакцинация молодежи в настоящее время проходит достаточно активно, а это означает, что те классы и школы, где будет достигнут почти полный охват вакцинацией, будут иметь возможность работать в так называемом зеленом режиме. "Они смогут работать в своей зоне совершенно бесперебойно, как это было когда-то. В свою очередь все остальные школы будут работать в желтом, полубезопасном режиме, когда каждый либо тестирован, либо вакцинирован, либо переболел. По сути мы идем к тому, чтобы школы с 1 сентября были в желтом режиме", - сказал он.