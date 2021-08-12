Телефонные мошенники полностью опустошили банковский счет католической церкви в Олайне

Церковь в Олайне всего неделю назад подверглась телефонной атаке, когда священник прочитал текстовое сообщение, якобы отправленное из Swedbank.

Священник Пасьют Марек Мария рассказал передаче: "Я прочитал текстовое сообщение, и мне позвонили, и сказали то же самое, что было написано в смс. И я поверил и предоставил данные, и это моя вина, что я поверил".

Когда через несколько часов закончилось служение, счет оказался пустым.

Священник продолжает рассказывать о ситуации: "У меня было где-то в голове, что нужно это проверить, но, поймите, у меня нет опыта в таких делах. Я работал в Беларуси, Риме, Польше, но никогда не имел дела с деньгами, поэтому наивно поверил им".

Прихожане через социальную сеть Facebook приглашают жителей делать пожертвования, потому что на данный момент сложно оплатить даже текущие счета. Также было написано заявление в Государственную полицию о мошенничестве.