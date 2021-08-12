Видео ⟩ В Тарту в жилом доме произошел взрыв: пострадали девять человек, шестеро серьезно ранены

Видео: Взрыв в доме в Тарту

Прибывшие спасатели начали проверку ситуации, а в 13:56 произошел взрыв, в результате которого пострадали девять человек. Двое пострадавших - спасатели, двое - патрульные полицейские и водитель скорой помощи. Они были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Травмы мужчины, вынесенного из квартиры, также серьезные, он находится в больнице. Кроме того, скорая помощь оказала первую помощь еще трем жителям на месте.

В квартире, где произошел взрыв, пожар был локализован к 14:30, а к 16:09 пожар ликвидировали спасатели. Помимо тушения пожара, спасатели проинспектировали все здания, пострадавшие от взрыва, где никакой дополнительной опасности выявлено не было. Участок между улицами Пярна и Раатусе по-прежнему закрыт для движения транспорта. Спасатели попросили участников дорожного движения выполнять указания полиции. Для жителей многоквартирных домов заменяющее жилье было организовано Тартуской городской управой в общежитии Тартуского центра профессионального образования.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, чтобы выяснить все обстоятельства этого дела. "Основываясь на данных, собранных на данный момент, у нас есть основания полагать, что взрыв мог быть вызван преднамеренно, поэтому мы расследуем то, что произошло. Но на данный момент самое главное, что все люди, пострадавшие в аварии, живы, и я желаю им скорейшего выздоровления", - сказал главный прокурор Южного округа Кайри Калдоя.