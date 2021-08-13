Победа "Риги" в очень драматичном матче и конец еврокубков для РФШ

Футбольный клуб РФШ на рижском стадионе "Даугава" минимально уступил бельгийскому "Генту" (0:1). Единственный гол в матче на 73-й минуте забил защитник Джозеф Окуму.

Первая встреча между РФШ и "Гентом" завершилась вничью (2:2). Таким образом, вице-чемпион Латвии завершил выступления в отборочном раунде Лиги конференций, уступив по сумме двух матчей со счётом 2:3. В следующем раунде "Гент" сыграет с польским "Ракувом", за который выступает латвийский нападающий Владислав Гутковскис.

Куда драматичнее получился другой матч с участием латвийского клуба, в котором "Рига" на выезде одержала победу над мальтийским "Хибернианс" со счётом 4:1.

Уже на 40-й секунде Жан Лео заработал пенальти для "Риги", но Иван Пауревич не смог реализовать 11-метровый удар. В первом тайме именно рижане владели преимуществом и создали больше опасных моментов, но забить удалось лишь на 49-й минуте, когда отличился Жан Лео.

На 60-й минуте Юрген Дегабриэле сделал счёт 1:1. Этот результат абсолютно устраивал хозяев, которые неделю назад на выезде одержали победу со счётом 1:0 и теперь по сумме двух матчей проходили в следующий отборочный раунд.

На 77-й минуте мяч после удара Жана Лео угодил в перекладину ворот "Хибернианс", а на 90-й минуте Джейк Грейк заработал вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Этим и воспользовалась "Рига" - на 96-й минуте Пауревич сделал счёт 2:1 и перевёл игру в овертайм.

На этом удаления в матче не закончились - красную карточку увидели перед собой запасной "Хибернианс" Бьорн Кристенсен, тренер команды Стефано Сандерра и один из представителей команды хозяев. Всем им не понравилось демонстративное празднование гола в исполнении Пауревича.

На 108-й минуте "Рига" сумела забить третий гол в ворота хозяев благодаря точному удару Юнусы Муриталы, а спустя три минуты красную карточку получил уже полузащитник "Риги" Владимир Камеш, который жёстко сыграл против соперника.

В оставшееся время чемпиону Латвии удалось ещё раз огорчить вратаря хозяев - на 116-й минуте Муритала оформил дубль. Таким образом, по сумме двух матчей "Рига" одержала победу со счётом 4:2 и вышла в следующий отборочный раунд Лиги конференций, в котором сыграет с гибралтарским клубом "Линкольн Ред Импс".