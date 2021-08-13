"Челси" объявил о самой дорогой покупке в своей истории

Контракт 28-летнего бельгийца с "Челси" рассчитан до 2026 года, а сумма трансфера по данным СМИ составила 115 миллионов евро. Сам Лукаку будет получать 12 миллионов евро в год.

Приобретение Лукаку стало самым дорогим трансфером в истории "Челси". Предыдущий рекорд клуба был установлен в сентябре 2020 года, когда лондонцы заплатили за полузащитника "Байера" Кая Хаверца 80 миллионов евро.

"Добро пожаловать домой, Ромелу Лукаку!", - говорится в соцсетях "Челси".

Ранее Ромелу Лукаку уже выступал за "Челси". Он принадлежал клубу с 2011 по 2014 год, однако два сезона за это время провёл в аренде в "Вест Бромвиче" и "Эвертоне".

"Я счастлив вернуться в этот замечательный клуб. Это был долгий путь для меня - я приехал сюда ребёнком, которому нужно было многому научиться, а теперь я возвращаюсь более опытным и более зрелым", - сказал футболист.