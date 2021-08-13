"Челси" объявил о самой дорогой покупке в своей истории
Лондонский "Челси" официально объявил о приобретении нападающего сборной Бельгии и миланского "Интера" Ромелу Лукаку.
Лондонский "Челси" официально объявил о приобретении нападающего сборной Бельгии и миланского "Интера" Ромелу Лукаку.
Контракт 28-летнего бельгийца с "Челси" рассчитан до 2026 года, а сумма трансфера по данным СМИ составила 115 миллионов евро. Сам Лукаку будет получать 12 миллионов евро в год.
Приобретение Лукаку стало самым дорогим трансфером в истории "Челси". Предыдущий рекорд клуба был установлен в сентябре 2020 года, когда лондонцы заплатили за полузащитника "Байера" Кая Хаверца 80 миллионов евро.
Ранее Ромелу Лукаку уже выступал за "Челси". Он принадлежал клубу с 2011 по 2014 год, однако два сезона за это время провёл в аренде в "Вест Бромвиче" и "Эвертоне".
"Я счастлив вернуться в этот замечательный клуб. Это был долгий путь для меня - я приехал сюда ребёнком, которому нужно было многому научиться, а теперь я возвращаюсь более опытным и более зрелым", - сказал футболист.
За время своей карьеры футболист также успел поиграть за "Манчестер Юнайтед" и "Интер". В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча и отдал 11 голевых передач. В составе "Интера" он стал чемпионом Италии.