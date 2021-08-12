Видео ⟩ В Воронеже произошел взрыв в автобусе: пострадали не менее 12 человек

"Интерфакс" со ссылкой на Центр медицины катастроф пишет о 14 пострадавших.

Одной из пострадавших в результате взрыва оторвало голени. Она находится в крайне тяжелом состоянии, рассказали на станции скорой помощи. Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести, пишет РИА "Новости".

Российские СМИ опубликовали видео с человеком, которого назвали водителем автобуса. Он сказал, что взрыв произошел, когда автобус стоял на остановке. "Выезжаю - хлопок, стекла, дым, я ничего не понял, что произошло", - отметил он.

Источник "Интерфакса" назвал причиной взрыва неисправность газового оборудования.