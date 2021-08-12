Чт, 12.08.2021
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Видео ⟩ В Воронеже произошел взрыв в автобусе: пострадали не менее 12 человек

В России в городе Воронеж в рейсовом автобусе произошел взрыв. По предварительным данным, в результате пострадали не менее 12 человек, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

"Интерфакс" со ссылкой на Центр медицины катастроф пишет о 14 пострадавших.

Одной из пострадавших в результате взрыва оторвало голени. Она находится в крайне тяжелом состоянии, рассказали на станции скорой помощи.  Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести, пишет РИА "Новости".

Российские СМИ опубликовали видео с человеком, которого назвали водителем автобуса. Он сказал, что взрыв произошел, когда автобус стоял на остановке. "Выезжаю - хлопок, стекла, дым, я ничего не понял, что произошло", - отметил он.

Источник "Интерфакса" назвал причиной взрыва неисправность газового оборудования. 

При этом, как пишет Baza, водитель автобуса заявил, что его транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе. Представитель компании-перевозчика сказал РИА "Новости", что у них все автомобили дизельные.


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