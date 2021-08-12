Видео ⟩ В Воронеже произошел взрыв в автобусе: пострадали не менее 12 человек

"Интерфакс" со ссылкой на Центр медицины катастроф пишет о 14 пострадавших.
Российские СМИ опубликовали видео с человеком, которого назвали водителем автобуса. Он сказал, что взрыв произошел, когда автобус стоял на остановке. "Выезжаю - хлопок, стекла, дым, я ничего не понял, что произошло", - отметил он.
Источник "Интерфакса" назвал причиной взрыва неисправность газового оборудования.
При этом, как пишет Baza, водитель автобуса заявил, что его транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе. Представитель компании-перевозчика сказал РИА "Новости", что у них все автомобили дизельные.