Видео ⟩ В Воронеже взорвался автобус: погибла женщина, 18 человек пострадали

Одной из пострадавших в результате взрыва оторвало голени. Она в крайне тяжелом состоянии, сообщает ТАСС. Женщине провели ампутацию. Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести, пишет РИА Новости.

В автобусе было всего 35 человек. Взрыв произошел, когда транспортное средство стояло на остановке. Позднее в соцсетях появилось видео с человеком, которого назвали водителем автобуса Алексеем Олейниковым. "Выезжаю - хлопок, стекла, дым, я ничего не понял, что произошло", - сказал Алексей. В соцсетях также распространилась видеозапись с моментом взрыва.

Сначала причиной взрыва назвали неисправность газового оборудования, однако позднее выяснилось, что автобус был дизельным. Это подтвердила и компания-перевозчик и власти города. По информации Telegram-канала Baza, автобус прошел техосмотр менее месяца назад.

По информации Telegram-канала 112, ранее компанию-владельца автобуса привлекали к ответственности за незаконную установку газовых баллонов.

Версия теракта

На данный момент версия о теракте не рассматривается, сообщил Интерфаксу Сергей Соколов, вице-губернатор региона. Telegram-канал Baza тем временем отмечает, что большое количество дыма после взрыва, не характерно для взрыва газа и свойственно лишь некоторым веществам, к примеру, аммиачной селитре.

Губернатор области Александр Гусев поручил проверить все автопарки Воронежа. "Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств", - сообщил он.