"Поиграю с тобой в счастье": Кристина из Риги, сбежавшая от абьюза и нашедшая себя в музыке
СТАТЬЮ
"Любовь - рулетка. Ты - мой счастливый номер. Мы потеряли голову с тобою... ", - поет наша новая героиня рубрики Made in LV Кристина Пучковская-Сакович. В начале разговора 27-летняя брюнетка старается избегать упоминаний о муже. И мы примерно полчаса шутим, обсуждаем ее путь к музыке, шрам на лице, травмы после аварии и внешнее сходство со Светланой Лободой.
"Я рано вышла замуж. В 17 лет", - вздыхая произносит она.
И постепенно в разговоре выясняется, что 10 лет брака внезапно превратились в кошмар наяву, в котором было место скандалам, погромам и угрозам... А ведь сначала супруг ее поддерживал в музыкальной карьере, хотя как писал Лев Николаевич: "Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему".
"Мне было страшно и стыдно об этом говорить. Я выросла в хорошей семье. У нас такого нет. Рассказывать подобное у нас не принято", - признается она.
Все закончилось бы не так радужно, если бы не музыка... Впрочем, еще пока не закончилось... Но музыку Кристина оставлять не намерена: "Я понимаю, что этот шанс я упустить не могу"...
"Я была рождена для другой жизни", - указывает девушка. Музыка стала для Кристины мостиком между прошлым и настоящим. Ведь уже с раннего детства она участвовала во всех публичных мероприятиях в школе и лагере, пела в церковном хоре. Активно занималась вокалом, танцами, выступала на больших сценах и записывалась в студии с 12 лет. Родные и близкие смотрели и не могли нарадоваться на ее успехи.
В репертуаре у Кристины раньше было много каверов, а после она сделала небольшую паузу. А после сама не зная, как написала свой первый трек "Рулетка", который выпустила с командой STH. Изначально у нее был хороший "скелет" песни. Друг девушки рижский исполнитель Slava Zoloto существенно помог понять структуру текста и довести до ума: "В силу своего опыта. Я ему очень благодарна".
Видео: KristyS - "Рулетка"
Кристину отдавали в музыкальную школу, но изучать сольфеджио ей не нравилось. Хотя с фортепиано она немного подружилась и даже что-то научилась играть. "А после аварии я все забыла", - отмечает певица.