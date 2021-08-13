Выявлено 127 новых случаев Covid-19; 109 заболевших не были вакцинированы

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 57,9 до 60,3 случая на 100 000 населения.

109 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 18- привитыми от Covid-19.

В минувшие сутки сделано 8135 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 139 941 человек, умер 2561 инфицированный коронавирусом.

По расчетам LЕТА, за последние две недели в Латвии выявлено 1142 случая Covid-19.

Прививки от коронавируса получили 4055 человек

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), в четверг прививки от Covid-19 в Латвии получили 4055 человек.

Это все еще сравнительно низкий темп вакцинации. В четверг 2240 человек получили первую дозу вакцины, 1623 - вторую, а 192 человека были вакцинированы однократной вакциной Johnson&Johnson (J&J).

Вакцинация проходила в 171 медицинском учреждении.

На прошлой неделе - со 2 по 8 августа - прививки в Латвии получили 33 778 человек, в среднем по 4826 человек в день.

Темпы вакцинации в Латвии продолжают снижаться, значительно отставая от рекордов, которые были достигнуты в мае этого года, когда за неделю прививалось больше 110 000 человек. Такая тенденция наблюдается практически всю вторую половину лета.