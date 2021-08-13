Выявлено 127 новых случаев Covid-19; 109 заболевших не были вакцинированы
В минувшие сутки в Латвии выявлено 127 новых случаев Covid-19. Информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
В минувшие сутки в Латвии выявлено 127 новых случаев Covid-19. Информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 57,9 до 60,3 случая на 100 000 населения.
109 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 18- привитыми от Covid-19.
В минувшие сутки сделано 8135 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 139 941 человек, умер 2561 инфицированный коронавирусом.
По расчетам LЕТА, за последние две недели в Латвии выявлено 1142 случая Covid-19.
Прививки от коронавируса получили 4055 человек
По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), в четверг прививки от Covid-19 в Латвии получили 4055 человек.
Это все еще сравнительно низкий темп вакцинации. В четверг 2240 человек получили первую дозу вакцины, 1623 - вторую, а 192 человека были вакцинированы однократной вакциной Johnson&Johnson (J&J).
Вакцинация проходила в 171 медицинском учреждении.
На прошлой неделе - со 2 по 8 августа - прививки в Латвии получили 33 778 человек, в среднем по 4826 человек в день.
Темпы вакцинации в Латвии продолжают снижаться, значительно отставая от рекордов, которые были достигнуты в мае этого года, когда за неделю прививалось больше 110 000 человек. Такая тенденция наблюдается практически всю вторую половину лета.
На данный момент как минимум одну прививку от Covid-19 получили уже 42,59% населения Латвии, завершили процесс вакцинации 37,84%.