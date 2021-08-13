Видео ⟩ В Старой Риге трое иностранцев сильно избили гражданина Латвии. Полиция выясняет обстоятельства

Около 3 часов ночи к сотрудникам полиции, патрулирующим памятник Свободы, обратился залитый кровью мужчина. Увидев внешний вид мужчины, стражи порядка сначала вызвали медиков и только потом попытались понять, что с ним произошло.

"Мужчина объяснил, что незадолго до этого на него напали трое говорящих по-итальянски мужчин", - сказали в полиции.

Вскоре стало ясно, что история о жестокой троице была правдой. Сотрудники видеоцентра обнаружили фрагменты записей с камер наблюдения, на которых запечатлено жестокое нападение на улицу Калькю. Бьющие сильно избили лежащего на земле мужчину, в том числе ногами по голове.

"Вскоре сотрудники центра видеонаблюдения заметили этих людей недалеко от ​​Даугавы. Туда же была направлена ​​ближайшая бригада Рижской муниципальной полиции", - пояснили в полиции.

После случившегося, когда задержанные уже находились за решеткой, прозвучала версия, что избитый мужчина со своим другом пытались обокрасть троицу туристов.

Сотрудникам центра Государственной полиции еще предстоит выяснить, что на самом деле произошло в Старой Риге.

Однако, даже если причиной действий троицы была защита от грабителей, за столь жестокую драку с кровавыми последствиями туристы могут оказаться на скамье подсудимых.