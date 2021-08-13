История любви Артемия Панарина и Алисы Знарок: встречи в Риге, реакция отца, переезд в США и свадьба

Они гуляли недалеко от гостиницы, шутили, разговор складывался легко и спортсмен ей показался очень душевным. Да, Панарин ее много подкалывал и она была удивлена, но все-таки первое впечатление было очень хорошим.

Отношение Олега Знарка

Алиса рассказывала, что отец отреагировал своеобразно. Во время разговора она ответила, что едет вместе с Артемием. Тогда Олег Валерьевич промолчал и положил трубку. Два часа он не звонил, а после вышел на связь и заговорил на отвлеченную тему. Еще полгода он не вспоминал про Артемия.

Как пишет Sports24.ru Знарок будто стеснялся будущего зятя. Его отмечал сам Панарин. В раздевалке он всех подкалывал, кроме него.

Через год, во время следующего ЧМ, Панарин заявил Знарку, что хочет, чтобы Алиса жила вместе с ним в Чикаго. Он пообщела, что возмет всю ответственность за дочь тренера на себя. Так Олег Знарок отпустил с Артемием дочь. Так пара путешествовала по Америке с верным псом Рыжим.

Артемий и Олег Валерьевич нашли общий язык и хорошо общаются. Любопытный факт, Панарин прозвал Олега Знарка "тестяриком".

" У нас очень дружная и крепкая семья, мы обожаем проводить время вместе. Артемий очень быстро влился в нашу движуху. В Риге иногда бывает так, что я иду с подружками пить кофе, а Артемий остается разговаривать с моими родителями. Вообще никакого напряга", - признавалась Алиса в разговоре со СМИ.

Алиса об Артемии

Кроме того, что Панарин большой шутник, он обладает широкой душой. Алисе нравится насколько он заботлив и внимателен:

"Не припомню, чтобы мне приходилось дважды его о чем-то просить. Порой он и сам все замечает. Например, после переезда в Чикаго я жила без работы и вдали от родных. Стало грустно. Артемий прочувствовал этот момент и принес в дом мольберт - вещь, которая вернула меня в счастливое детство"

Дело в том, что она очень любила рисовать в Риге, а потом забыла об этом хобби. Он не просто сделал подарок, а задумался, возможно, даже уточнил у родных, что любимой нужно.

Жизнь в США и "домашняя" свадьба

Девушка всегда поддерживает любимого. К примеру, прошлым летом им вместе пришлось подписывать контракт с новым клубом. Сначала Артемий не знал куда пойти, но Алиса ему сказала, что следует идти туда, где его ценят. Так он выбрал Нью-Йорк.

В "Рейнджерс" Панарин стал главной звездой клуба. Они живут с Алисой в загородном доме. Но еще до этого, он сделал любимой предложение во время прогулки в Питере. А после состоялось бракосочетание с "домашней" свадьбой, хотя изначально ее планировали проводить в Италии. Они поженились в муниципалитете штата Флорида. Сначала думали нарядиться, но не успели.

"Было весело: Тема не слишком свободно говорит по-английски, он готов был на "I do", а там целую клятву нужно повторять. И вот он стоит, пот со лба вытирает, запинаясь, повторяет, а женщина, которая нас регистрирует, поворачивается ко мне и тихо спрашивает: "А он по-английски вообще понимает? Понимает, что женится?" - вспоминала дочь Знарка.