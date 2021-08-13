Пт, 13.08.2021
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История любви Артемия Панарина и Алисы Знарок: встречи в Риге, реакция отца, переезд в США и свадьба

Одна из самых популярных пар в российском хоккее - Артемий Панарин и Алиса Знарок. В этом году они отметили 5-летие совместной жизни. Но с чего все начиналось?

Все началось с интервью

В 2016 году Алиса работала ведущей на "Матч ТВ". Ее отец тогда был тренером сборной России. Девушка увидела в кафе Артемия с другом и сама к ним подошла со словами: "Папе вас не сдам, но за тобой, Артемий, должок: дашь мне интервью".

Интервью состоялось, а после него влюбленные начали в тайне встречаться и гулять. Интерес к друг другу только возрастал. Их встречи проходили словно по шпионскому сценарию - выходили из отеля по отдельности, встречались за углом, озирались. Так они встречались каждый день. Им казалось, что журналисты за ними не следят. Тем временем шел чемпионат, но вот он завершился и издания будто взорвались. 

"одно издание выпустило целый репортаж, как мы ходили на свидания, причем там фотографии в разные дни, мы по-разному одеты. Оказывается, за нами все время следили", - рассказывал Артемий в интервью журналу Tatler.

Алиса помнит, что на первую прогулку они оделись просто. Артемий был в красном костюме сборной России и кепке. Он не хотел особо выделять и выглядел как все хоккеисты. Она тоже выбрала для свидания майку и джинсы. 

Они гуляли недалеко от гостиницы, шутили, разговор складывался легко и спортсмен ей показался очень душевным. Да, Панарин ее много подкалывал и она была удивлена, но все-таки первое впечатление было очень хорошим. 

Отношение Олега Знарка

Алиса рассказывала, что отец отреагировал своеобразно. Во время разговора она ответила, что едет вместе с Артемием. Тогда Олег Валерьевич промолчал и положил трубку. Два часа он не звонил, а после вышел на связь и заговорил на отвлеченную тему. Еще полгода он не вспоминал про Артемия.

Как пишет Sports24.ru Знарок будто стеснялся будущего зятя. Его отмечал сам Панарин. В раздевалке он всех подкалывал, кроме него. 

Через год, во время следующего ЧМ, Панарин заявил Знарку, что хочет, чтобы Алиса жила вместе с ним в Чикаго. Он пообщела, что возмет всю ответственность за дочь тренера на себя. Так Олег Знарок отпустил с Артемием дочь. Так пара путешествовала по Америке с верным псом Рыжим.

Артемий и Олег Валерьевич нашли общий язык и хорошо общаются. Любопытный факт, Панарин прозвал Олега Знарка "тестяриком".

" У нас очень дружная и крепкая семья, мы обожаем проводить время вместе. Артемий очень быстро влился в нашу движуху. В Риге иногда бывает так, что я иду с подружками пить кофе, а Артемий остается разговаривать с моими родителями. Вообще никакого напряга", - признавалась Алиса в разговоре со СМИ.

Алиса об Артемии

Кроме того, что Панарин большой шутник, он обладает широкой душой. Алисе нравится насколько он заботлив и внимателен:

"Не припомню, чтобы мне приходилось дважды его о чем-то просить. Порой он и сам все замечает. Например, после переезда в Чикаго я жила без работы и вдали от родных. Стало грустно. Артемий прочувствовал этот момент и принес в дом мольберт - вещь, которая вернула меня в счастливое детство"

Дело в том, что она очень любила рисовать в Риге, а потом забыла об этом хобби. Он не просто сделал подарок, а задумался, возможно, даже уточнил у родных, что любимой нужно.

Жизнь в США и "домашняя" свадьба

Девушка всегда поддерживает любимого. К примеру, прошлым летом им вместе пришлось подписывать контракт с новым клубом. Сначала Артемий не знал куда пойти, но Алиса ему сказала, что следует идти туда, где его ценят. Так он выбрал Нью-Йорк.

В "Рейнджерс" Панарин стал главной звездой клуба. Они живут с Алисой в загородном доме. Но еще до этого, он сделал любимой предложение во время прогулки в Питере. А после состоялось бракосочетание с "домашней" свадьбой, хотя изначально ее планировали проводить в Италии. Они поженились в муниципалитете штата Флорида. Сначала думали нарядиться, но не успели.

"Было весело: Тема не слишком свободно говорит по-английски, он готов был на "I do", а там целую клятву нужно повторять. И вот он стоит, пот со лба вытирает, запинаясь, повторяет, а женщина, которая нас регистрирует, поворачивается ко мне и тихо спрашивает: "А он по-английски вообще понимает? Понимает, что женится?" - вспоминала дочь Знарка. 

Теперь журналисты уверены, что пышное торжество еще впереди. Кстати, девушка взяла фамилию мужа. Sports24.ru пишет, что этим летом Панарины снова отдыхают с родителями Алисы в Риге.


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