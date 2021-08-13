Прогноз погоды на следующую неделю: жара еще вернется?
В эти выходные погоду в Латвии будет определять циклон, а на следующей неделе придет уже новый циклон, поэтому ожидаются частые осадки и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
В эти выходные погоду в Латвии будет определять циклон, а на следующей неделе придет уже новый циклон, поэтому ожидаются частые осадки и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром в субботу, 14 августа во многих частях страны, начиная с запада, ожидаются кратковременные дожди, местами случатся грозы. В воскресенье ожидается кратковременный дождь, на следующей неделе осадков станет уже больше. Местами гроза принесет с собой даже град.
Будет дуть западный, юго-западный ветер, порывами до 14-19 метров в секунду, а местами на побережье и во время грозы возможен и более сильный ветер.
Минимальная температура воздуха ночью составит примерно +10...+ 16 градусов, на побережье до +18 градусов. Днем потеплеет до +18..+25 градусов, а уже с середины следующей недели дневная температура не превысит +22 градусов.
Галерея: Лето в Латвии