Прогноз погоды на следующую неделю: жара еще вернется?

Ночью и утром в субботу, 14 августа во многих частях страны, начиная с запада, ожидаются кратковременные дожди, местами случатся грозы. В воскресенье ожидается кратковременный дождь, на следующей неделе осадков станет уже больше. Местами гроза принесет с собой даже град.

Будет дуть западный, юго-западный ветер, порывами до 14-19 метров в секунду, а местами на побережье и во время грозы возможен и более сильный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит примерно +10...+ 16 градусов, на побережье до +18 градусов. Днем потеплеет до +18..+25 градусов, а уже с середины следующей недели дневная температура не превысит +22 градусов.