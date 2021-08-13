Пт, 13.08.2021
О всех странах, где происходят военные конфликты, так или иначе говорят в ЧВК Вагнера сами солдаты: "А вот бы туда полететь, а вот бы то". Потому что каждая страна, где дается контракт, - это деньги. Естественно, если нет контракта и будешь сидеть [в запасе], - нет денег бывший боец ЧВК "Вагнер"
бывший боец ЧВК "Вагнер"
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Прогноз погоды на следующую неделю: жара еще вернется?

ФОТО: Sergei25/Shutterstock

В эти выходные погоду в Латвии будет определять циклон, а на следующей неделе придет уже новый циклон, поэтому ожидаются частые осадки и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром в субботу, 14 августа во многих частях страны, начиная с запада, ожидаются кратковременные дожди, местами случатся грозы. В воскресенье ожидается кратковременный дождь, на следующей неделе осадков станет уже больше. Местами гроза принесет с собой даже град.

Будет дуть западный, юго-западный ветер, порывами до 14-19 метров в секунду, а местами на побережье и во время грозы возможен и более сильный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит примерно +10...+ 16 градусов, на побережье до +18 градусов. Днем потеплеет до +18..+25 градусов, а уже с середины следующей недели дневная температура не превысит +22 градусов.

Галерея: Лето в Латвии


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