Физраствор вместо прививки от ковида: как свои действия объясняет немецкая медсестра

Как сообщалось, весной этого года медсестра Красного Креста в центре вакцинации во Фрисландии, возможно, вместо вакцин вводила людям безопасный физиологический раствор.

Местные власти попросили повторно вакцинировать 8 557 человек, получивших дозы от медсестры в период с 5 марта по 20 апреля.

40-летняя женщина обвиняется в том, что в апреле она как минимум шесть раз вводила физиологический раствор. Ее адвокат Кристоф Клац сказал DPA, что это был "разовый инцидент".

По версии адвоката, медсестра случайно уронила флакон с вакциной. Опасаясь увольнения, она ввела в шприц физиологический раствор и ввела его.

Вакцины против Covid-19 поставляются во флаконах. Например, в случае Pfizer/BioNTech содержимое флакона необходимо разбавить определенным количеством физиологического раствора, в результате чего получится шесть доз вакцины.

Следователи считают, что женщина заменяла вакцину физраствором несколько раз, а не один, как она утверждает. Свидетельства коллег из центра вакцинации свидетельствуют о том, что без вакцины могло остаться больше людей.

Медсестра была уволена.

Официальные лица говорят, что мотивы действий медсестры неясны, однако в соцсетях она делилась публикациями, демонстрирующими негативное отношение к вакцинации.

Ее адвокат подчеркнул, что действия медсестры не были продиктованы какими-либо политическими мотивами.

Во Фрисландии на данный момент подали заявки на ревакцинацию около 3600 человек, и около 2000 человек позвонили по информационному телефону.