Фоторепортаж ⟩ Как гравийная дорога покрывается черным асфальтом

В общей сложности они составят 174,2 км, большая часть из которых - 148,27 км будет проложена в рамках дополнительного финансирования в размере 55 млн евро, выделенного в бюджете в связи с административно-территориальной реформой (ATR), в свою очередь двойную обработку поверхности 8,2 км проведет VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) в рамках ежедневных работ по содержанию дорог.

Двойная обработка поверхности применяется на региональных и местных дорогах с гравийным покрытием с низкой интенсивностью движения, чтобы предотвратить попадание пыли и воды в дорожную конструкцию и обеспечить более комфортные условия движения.

Дополнительным преимуществом является более низкие ежедневные расходы на техническое обслуживание, поскольку дорога имеет более длительный срок службы.

Одним из участков, на котором этим летом обновляют дорожное покрытие с двойной обработкой поверхности на средства, выделенные в рамках ATR, является участок дороги Рауна (Видземское шоссе) - Друсти - Яунпиебалга (P29) от Рауны до Друсти (0,05 –15,91 километры). Работы выполняет SIA Limbažu ceļi по контрактной цене 1 267 887 евро (включая PVN), обновление покрытия планируется завершить в конце августа.

Галерея: Ремонт дороги на участке от Рауны до Друсти

Как нанести двойную обработку поверхности

Перед двойной обработкой поверхности восстанавливаются дорожные несущие конструкции и дренажная система путем очистки канав и водопропускных труб, скашивания кустов, удаления краевых зарослей, удаления дорожных отложений и выбоин и создания высококачественного гравийно-несущего покрытия.

Подготовленную надлежащим образом гравийную поверхность обрабатывают битумной эмульсией. Затем более крупный щебень равномерно покрывается битумной поверхностью и слой щебня раскатывается. Во втором слое поверхность повторно обрабатывается битумной эмульсией и наносится более мелкая стружка.

Обработанное покрытие продолжает формироваться под воздействием движения - чем выше интенсивность движения, тем быстрее формируется вновь созданное покрытие.

Следует отметить, что двойную обработку поверхности можно проводить только в течение трех месяцев в летний сезон - в июне, июле и августе. Иногда из-за неблагоприятных погодных условий работы в конце августа прекращают. Это связано с тем, что для полного отделения воды от битума требуется не менее 60 дней. Этот процесс необходимо завершить до первых заморозков, иначе замороженные частицы воды в эмульсии изменят структуру поверхностного покрытия.

Через 5-7 лет дороги должны быть покрыты регенерирующим простым покрытием, которое обеспечивает водонепроницаемость дорожного покрытия, продлевает его устойчивость и повышает безопасность движения.

Ограничения движения после двойной обработки поверхности

Чтобы дорожное покрытие правильно сформировалось - каждый камень закладывается в наиболее устойчивом положении и, основываясь друг на дружке, они создают плотную мозаику, в течение первых трех дней (на дорогах с низкой интенсивностью движения до недели) транспортным средствам необходимо очень осторожно передвигаться, поэтому максимальная скорость движения ограничивается 50 километрами в час. На участке устанавливаются дорожные знаки №116 "Насыпной гравий или щебень". Перед отменой ограничений не позднее, чем через семь дней с дорожного покрытия стирается лишний щебень.

Следует отметить, что двойная обработка поверхности без масштабной реконструкции основания дороги не увеличивает несущую способность дороги. Прочность дорожного покрытия зависит от транспортной нагрузки.

Если по гравийной дороге, поверхность которой была обработана, поедет тяжелый грузовик, дорога может быстро обрушиться. На дорогах с двойным покрытием нельзя "дрифтовать" и совершать смелые маневры, которые могут повредить дорожное покрытие.