Facial care ФОТО: Пресс-фото

Каждый хочет видеть свою кожу красивой и здоровой, поэтому так важно подобрать для нее подходящие косметические средства. О том, как выбрать из широкого ассортимента дерматологической косметики самую подходящую, рассказывает фармацевт BENU Aptieka Байба Приндуле.

Дерматологическая косметика

Дерматологическую косметику, разработанную на основе научных исследований, в широком ассортименте можно приобрести в аптеках. Такая косметика воздействует не только на наружный, но и на более глубокий слой кожи, улучшая ее состояние и устраняя конкретную проблему. Дерматологическую косметику можно использовать отдельно или – при наличии более серьезных проблем с кожей – в сочетании с соответствующими медикаментами. В таком случае необходимо обратиться к дерматологу.

Немаловажно, что, покупая дерматологическую косметику в аптеке, можно рассчитывать на помощь фармацевта, который подберет наиболее подходящие средства в соответствии с типом и потребностями кожи вашего лица.

Как выбрать для себя наиболее подходящее средство?

Косметику нужно выбирать, исходя из типа кожи лица и проблем, которые вы хотите решить. Обладателям сухой кожи лучше всего подойдут увлажняющие кремы, а очень сухой кожи – питательные. Если кожа жирная, выбирайте кремы, которые уменьшат ее жирность и помогут бороться с сыпью. По такому же принципу нужно выбирать все косметические средства. Почему это так важно? Потому что, применяя неподходящие средства по уходу за кожей, мы можем ухудшить ее состояние.

Помните – заботясь о коже, нужно обязательно учитывать также свои привычки в еде и образ жизни, которые могут влиять на состояние кожи лица и тела.

Наиболее подходящая косметика осенью

Со сменой сезона кожа подвергается колебаниям температуры – по утрам бывает прохладно, а днем снова теплеет. Вот почему в дневное время рекомендуется пользоваться кремами – увлажняющим и солнцезащитным. Также важно утром и вечером очищать кожу. Два раза в неделю можно делать увлажняющие маски. Фармацевт Б. Приндуле считает, что самые необходимые для ухода как за кожей лица, так и тела – это очищающее средство и крем. Дополнительную косметику можно подобрать в зависимости от индивидуальных потребностей вашей кожи.

СУПЕР-ЦЕНЫ на всю косметику на Benu.lv

Выберите наиболее подходящие косметические средства в э-аптеке ВENU, воспользовавшись специальным предложением: с 11 по 17 августа на ВСЮ косметику – скидки до 60%! Кроме того, пользователи карты BENU, купившие косметику на сумму более 35 EUR, получат подарок-сюрприз! Позаботьтесь о красоте своей кожи уже сегодня!