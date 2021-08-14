Видео ⟩ TikTok-тренды: кто поет про симпл димпл, Christal & MOЁT и ратата?

M&A feat. Бэтси - "Симпл димпл, поп ит, сквиш"

"ВКонтакте" можно найти паблик посвященный несовершеннолетней певице Бэтси. В нем отмечается, что девушка яркий представитель поколения Z. Она свободна от предрассудков и не хочет быть взрослой. Ей хочется быть такой, какая она есть.

Стиль музыки, который представляет и переосмысляет артист - это забытый рэйв, только с приставкой "турбо".

Мы уверены, что вы неоднократно слышали эту песню!

Minelli - Rampampam

Минелли (наст. имя - Луиза Ионела Лука ) - вокалистка и автор песен из Румынии. Всемирную популярность ей принес сингл Rampampam. Теперь каждый ее официальный клип - это событие в мире музыки. Клипы звезды собирают миллионы просмотров.

К примеру, это видео посмотрели свыше 61 миллиона раз.

Моргенштерн - Christal & MOЁT

Было бы глупо предположить, что такой популярный исполнитель как Моргенштерн не попал в TikTok-тренды. В данном случае мы рассматриваем песню Christal & MOЁT, под которую снимают многочисленные ролики с вечеринок и даже каверы.

Конкретно у этого клипа 88 миллионов просмотров.

Konfuz - "Ратата"

Konfuz - это музыкальный коллектив. Главная звезда и лицо группы - это вокалист Антон Монсин. Широкую известность коллектив начал набирать в 2020 году, выпустив ряд песен, которые стали хитами. Конечно, большинство из них попали в тренды соцсети TikTok.

Flo Rida - Low

Настоящее имя американского рэпера - Трэмар Диллард (Tramar Dillard). Именно сингл Low сделал его звездой. Low занимал первое место в Billboard Hot 100 в течение 10 недель в начале 2008 года, а по итогам года стал самым продаваемым синглом в США. Сейчас в сети TikTok появился ремикс, что подарило треку вторую жизнь.

Артем Пивоваров - "Рандеву"

Артем Пивоваров довольно известный украинский певец, продюсер, музыкант и автор песен. Он работает в стиле нью-вейв. В апреле состоялась премьера клипа "Рандеву". Она мгновенно "залетела" в TikTok-тренды.

Включаем и танцуем!

Валя Karna.val - Abuser Boy

Ранее Егор Крид выпустил клип на новую песню Pussy Boy. В нем он высмеял своих бывших девушек - TikTok-звезд Дину Саеву и Валю Karna.val. Изначально певец не указывал, что это так, поклонники легко узнали в актрисах популярных блогеров.