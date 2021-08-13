Президент: Безопасность латвийской границы должна быть на первом месте

Видео: Встреча Эгила Левитса и Кришьяниса Кариньша с журналистами

Президент, как и ряд других высокопоставленных государственных чиновников, назвал ситуацию на границе с Беларусью гибридной войной против Латвии и Европейского Союза (ЕС).

Левитс отметил, что на эту ситуацию нужно реагировать, и реакция Латвии была сильной. Президент подчеркнул, что защита границы Латвии и национальная безопасность стоят на первом месте. Кроме того, правительство приняло соответствующие меры, чтобы гарантировать, что это будет относиться и к ближайшим к границе районам, а также мер по укреплению приграничной инфраструктуры.

Премьер-министр также отметил, что в настоящее время страна испытывает прямую угрозу гибридной войны со стороны южного соседа, белорусского режима, которая реализуется путем организации потока нелегальных мигрантов из третьих стран через Беларусь.

"Правительство Латвии отреагировало очень решительно и быстро, объявив чрезвычайное положение на белорусской границе и уполномочив пограничников предотвращать нарушения границы. С тех пор, как правительство приняло это решение, нелегальная иммиграция прекратилась, и наши пограничники вместе с земессардзе в полной мере могут обеспечить целостность внешней границы страны", - заявил Кариньш, добавив, что Латвия не поведется на провокации со стороны белорусского режима.