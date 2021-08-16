Фото ⟩ "Я не должна исчезать". Грес Ганем - 56 лет и она доказывает, что у стиля нет возраста

Кто она такая?

Грес - персональный тренер и микробиолог, но внимание издание на нее обратило еще и потому что она - модный инфлюенсер, число подписчиков которой уже больше 600 тысяч!

По словам самой знаменитости, становиться влиятельной фигурой в мире моды она не планировала. Грес получила образование микробиолога в родном Ливане, а после перебралась в Канаду, став успешным персональным тренером.

Модой она интересовалась всегда - как и ее мама с бабушкой. "Я надеюсь, что я также буду передавать свою страсть к моде моей дочери и ее детям в будущем", - признавалась женщина.

В свою очередь, именно дочь Грес - Шайенн - убедила маму начать вести свой блог.

Что она носит?

Что касается своего вкуса, Ганем говорит, что она одевается примерно в том же стиле, что и 20 лет обратно. Она не стесняется носить укороченные топы, шорты и мини-юбки и платья. Однако она не гонится за трендами и отдает предпочтение тем вещам, что прошли испытание временем.

Среди тех дизайнеров, которых она выбирает, - Фиби Файло и Дэниела Ли из Bottega Veneta. Однако Грес старается разбавлять свои модные "луки" яркими и необычными вещами и аксессуарами.