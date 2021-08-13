Видео ⟩ Видеофакт: белорусский пограничник вошел на территорию Литвы

Согласно заявлению VSAT, нарушение границы произошло поздно вечером в четверг, 12 августа, в районе Шальчининкай, с трех сторон окруженной территорией Беларуси.

Запись показывает, что белорусский пограничник целенаправленно заходит на литовскую сторону примерно на полтора метра, неся на плече свернутый коврик и спальный мешок, и сразу же возвращается на территорию своей страны.

По словам пограничника, он был один, в свою очередь на литовской стороне в то время примерно в ста метрах от него стояла патрульная машина пограничной службы.

"Пограничник вошел на территорию Литвы, подошел к пограничному столбу, используя в тот момент средство связи. На данный момент мы не можем сказать, что там произошло, почему этот пограничник повел себя именно так", - заявил журналистам глава VSAT Рустам Любаев.

По его словам, Беларусь проинформирована об инциденте в соответствии с договоренностью на уровне пограничников; в Литве начато расследование.

В то же время глава VSAT сообщил, что перевозимое белорусским пограничником снаряжение - спальный мешок или тентовый чехол - его не удивляет.

"Все это время мы наблюдали за большой деятельностью на границе. Там задействованы представители различных учреждений, по крайней мере, судя по одежде. Известно, что и действия литовских пограничников также наблюдаются и фиксируются", - добавил он.

VSAT направила информацию о нарушении границы в министерства внутренних и иностранных дел. По словам пограничника, такие действия можно расценивать как безответственные и непрофессиональные.

По информации Министерства внутренних дел, Литва намерена направить ноту Беларуси.

На вопрос, могут ли действия белорусских пограничников быть связаны с предстоящими российскими и белорусскими учениями "Запад", Любаев признал, что на этот вопрос "будет трудно ответить".

"По крайней мере, исходя из предыдущего опыта подобных учений, мы наблюдаем за действиями на государственной границе - не только со стороны сотрудников Госпогранкомитета [Беларуси], но и со стороны других правоохранительных органов и армии", - признал он.

По информации властей Минска, в учениях "Запад-2021", запланированных на сентябрь, примут участие около 13 тысяч военнослужащих.