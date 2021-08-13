Невакцинированные должны будут соблюдать самоизоляцию по возвращении из 24 европейских стран

К этим странам относятся: Кипр, Испания, Монако, Франция, Исландия, Андорра, Ирландия, Греция, Португалия, Нидерланды, Сан-Марино, Дания, Мальта, Эстония, Бельгия, Литва, Финляндия, Швейцария, Люксембург, Италия, Норвегия, Швеция, Австрия и Словения.

Приезд из Лихтенштейна, Хорватии, Чехии, Германии, Болгарии, Словакии, Венгрии, Румынии, Польши и Ватикана по-прежнему не будет подпадать под действие требования о самоизоляции.

По общеевропейскому решению порог "зеленого списка" в Латвии также составляет 75 случаев на 100 000 жителей.

Согласно данным о показателях заболеваемости в стране, предоставленным SPKC, двухнедельный кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 населения в Латвии составляет 49,3.

Принимая во внимание измененную процедуру, путешественники, въезжающие в Латвию или возвращающиеся в Латвию, у которых есть так называемый сертификат Covid-19, не должны соблюдать самоизоляцию из любой страны ЕС/ЕЭЗ, которые включены в зеленый или желтый список.

Кипр и Испания в настоящее время имеют самые высокие кумулятивные показатели Covid-19 - 930,6 и 603,6 соответственно, в то время как в Литве - 202,5, а в Эстонии - 203,1.

По данным SPKC, самые низкие кумулятивные показатели в Ватикане и Польше - 0 и 5,1 случая на 100 000 жителей соответственно.

SPKC призывает население пройти вакцинацию, поскольку это остается самой безопасной и эффективной формой защиты от тяжелых форм заболевания и снижает распространение инфекции Covid-19 в обществе.