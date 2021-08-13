Президент допускает переходные периоды в законе о вакцинации от Covid-19

Как Левитс заявил после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, борьба с пандемией является задачей и обязанностью государства. Это основная цель, и одной из главных мер, чтобы достичь ее, является увеличение охвата населения вакцинацией.
По словам президента, меры правительства соответствуют тем же принципам и целям, что и в других странах ЕС, поэтому поправки к закону нужно принять, но возможны переходные периоды, которые могут быть продлены в определенных ситуациях.
"Это общая задача государства и общества - ограничить пандемию и обеспечить, чтобы от нее не пострадали ни экономика, ни люди", - сказал президент.
Кариньш добавил, что учебные заведения могут возобновить работу через несколько недель. Правительство делает и будет делать все для того, чтобы занятия могли проводиться очно в течение всего учебного года.
"Нам необходимо создать безопасную среду в школах. Все остальные, кто уже не школьники, обязаны думать не только о себе, но и о своих соседях, родственниках, друзьях и о том, как мы можем защитить себя и наших детей, чтобы молодежь могла учиться, а старшее поколение не болело и не оказывалось в больницах", - сказал Кариньш.
Премьер-министр подчеркнул, что ничего не изменилось, и вирус остается потенциально смертельным, и защитить от него может вакцинация.