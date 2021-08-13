Президент допускает переходные периоды в законе о вакцинации от Covid-19

"Нам необходимо создать безопасную среду в школах. Все остальные, кто уже не школьники, обязаны думать не только о себе, но и о своих соседях, родственниках, друзьях и о том, как мы можем защитить себя и наших детей, чтобы молодежь могла учиться, а старшее поколение не болело и не оказывалось в больницах", - сказал Кариньш.