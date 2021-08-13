В Литве за сутки выявлено 548 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 282

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 548 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

Департамент статистики сообщил, что умерли два человека из возрастных групп 70-79 и 80-89 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 226 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4%.

За минувшие сутки было сделано 6023 молекулярных теста (ПЦР) и 8406 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 288 747 человек. От коронавируса в Литве скончались 4440 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 7888 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 282 из них, то есть 3,6%.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, 222 невакцинированных (78,7%), а у 60 (21,3%) курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 241,9 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 4,9%.

Стационарное лечение от Covid-19 требуется 67 пациентам.