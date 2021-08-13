Отношения белорусских властей и Литвы: соседняя страна оказалась для Минска крепким орешком

А именно: "Проход на этом пути замерзает примерно на три месяца, для проводки судов требуются ледоколы. Все это скажется на цене и конкурентоспособности белорусской продукции, эффективности экспорта".

Собеседница Naviny.by предположила, что Белорусская калийная компания в условиях санкционного давления будет пытаться выполнить контракты и сохранить свою долю на мировом рынке.

"При этом зависимость калийного экспорта от российского транзита актуализирует для официального Минска вопрос строительства или же вхождения в акционерный капитал профильного терминала в одном из российских портов, прежде всего в Усть-Луге, где сейчас не хватает мощностей терминалов для обработки сыпучих грузов", - считает эксперт.

В то же время в целях минимизации санкций "не исключены определенные варианты сотрудничества с российским "Уралкалием"", - предположила Манёнок.

Минск попадает в российский транзитный капкан

Таким образом, экспортировать калий, скорее всего, станет дороже. Это раз. Вдобавок усилится транзитная зависимость Беларуси от России.

Она и так стала сильнее после того, как в начале года Минск переориентировал с Клайпеды на российские порты перевалку нефтепродуктов (это тоже делалось в рамках наказания литовцев). При этом Российские железные дороги (РЖД) дали белорусам скидку в 50%, чтобы компенсировать удлинение плеча доставки.

Но этот аттракцион щедрости вскоре может закончиться, прогнозирует российская пресса: пользуясь тем, что белорусской стороне некуда деваться и ссылаясь, в частности, на превышение объемов поставки, РЖД могут поднять тарифы уже в 2022 году.

К слову, автор этих строк предполагал такое развитие событий еще в январе: "И где гарантия, что через какое-то время, когда Беларусь в плане экспорта нефтепродуктов сожжет мосты со странами Балтии, Москва не скажет: знаете, а мы вот подумали, что чересчур жирно вам такие скидки давать. Держите новый тариф, посерьезнее. И куда тогда деваться незадачливому белорусскому партнеру? Капкан".

С калием, соответственно, может получиться такой же капкан.

Впрочем, даже если не рассматривать риск повышения тарифов, складывать все яйца в одну корзину в принципе недальновидно. Особенно если корзина российская. Недаром в свое время белорусское руководство объявило стратегию диверсификации экспорта.

Но это было в другой жизни, до нынешнего катастрофического обвала отношений с Западом. Сейчас у Минск нет выбора, кроме как глубже залезать в московскую ловушку.

Испугать нелегалами тоже не удалось

Но вернемся к отношениям Минска с Вильнюсом. Здесь старые счеты. Началось со споров вокруг Белорусской АЭС, которую Лукашенко велел строить у самой границы Литвы, в полусотне километров от ее столицы.

АЭС победоносно возвели, но вот продавать электричество в страны ЕС не получится: литовцы подсуетились эту перспективу заблокировать.