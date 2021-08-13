Пт, 13.08.2021
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Арнис Кактиньш, директор SKDS, социолог
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Отношения белорусских властей и Литвы: соседняя страна оказалась для Минска крепким орешком

ФОТО: Reuters/ScanPix

Обозреватель Naviny.by Александр Класковский проанализировал ситуацию в отношениях белорусского режима и Литвы. Ведь дело не только в калии: Александра Лукашенко давно пытался и пытается поставить "вредных" соседей на место (в своем понимании). Но все очевиднее, что эти усилия - себе дороже. Провоцирование кризиса с мигрантами все больше оборачивается против самого Минска. А теперь у режима будет болеть голова еще и о том, как поставлять за рубеж калий.

Да, насолить в какой-то степени получилось. Но в целом небольшая Литва оказалась крепким орешком и "становиться на место" не захотела. А белорусский режим от усиления конфронтации с Вильнюсом, за которым стоят Брюссель и Вашингтон, сильно проиграл.

Через Мурманск будет не так-то просто

Ранее литовцы угрожали по своей инициативе прекратить перевалку калия через Клайпеду. Так они хотели отплатить за кризис с нелегальными мигрантами на своей границе, созданный, по убеждению литовской стороны, умышленно белорусскими властями.

Но кто знает, реализовал бы Вильнюс свои угрозы или нет. Или насколько быстро реализовал бы. Все-таки это большие потери как для Литовских железных дорог, так и для портовиков. Теперь вопрос решился сам собой - ходом Вашингтона.

Лукашенко во время "Большого разговора" 9 августа бравировал тем, что в случае необходимости калийные удобрения можно элементарно поставлять через Мурманск. Тогда это выглядело как психологический нажим на литовцев.

Теперь они больше не будут терзаться. А вот белорусским деятелям придется сильно чесать затылок.

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Потому что на самом деле, как пояснила в в комментарии для Naviny.by минский эксперт Татьяна Манёнок, "переориентация транзита белорусских калийных удобрений на Северный морской путь через Мурманск может быть отягощена серьезными проблемами".

А именно: "Проход на этом пути замерзает примерно на три месяца, для проводки судов требуются ледоколы. Все это скажется на цене и конкурентоспособности белорусской продукции, эффективности экспорта".

Собеседница Naviny.by предположила, что Белорусская калийная компания в условиях санкционного давления будет пытаться выполнить контракты и сохранить свою долю на мировом рынке.

"При этом зависимость калийного экспорта от российского транзита актуализирует для официального Минска вопрос строительства или же вхождения в акционерный капитал профильного терминала в одном из российских портов, прежде всего в Усть-Луге, где сейчас не хватает мощностей терминалов для обработки сыпучих грузов", - считает эксперт.

В то же время в целях минимизации санкций "не исключены определенные варианты сотрудничества с российским "Уралкалием"", - предположила Манёнок.

Минск попадает в российский транзитный капкан

Таким образом, экспортировать калий, скорее всего, станет дороже. Это раз. Вдобавок усилится транзитная зависимость Беларуси от России.

Она и так стала сильнее после того, как в начале года Минск переориентировал с Клайпеды на российские порты перевалку нефтепродуктов (это тоже делалось в рамках наказания литовцев). При этом Российские железные дороги (РЖД) дали белорусам скидку в 50%, чтобы компенсировать удлинение плеча доставки.

Но этот аттракцион щедрости вскоре может закончиться, прогнозирует российская пресса: пользуясь тем, что белорусской стороне некуда деваться и ссылаясь, в частности, на превышение объемов поставки, РЖД могут поднять тарифы уже в 2022 году.

К слову, автор этих строк предполагал такое развитие событий еще в январе: "И где гарантия, что через какое-то время, когда Беларусь в плане экспорта нефтепродуктов сожжет мосты со странами Балтии, Москва не скажет: знаете, а мы вот подумали, что чересчур жирно вам такие скидки давать. Держите новый тариф, посерьезнее. И куда тогда деваться незадачливому белорусскому партнеру? Капкан".

С калием, соответственно, может получиться такой же капкан.

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Впрочем, даже если не рассматривать риск повышения тарифов, складывать все яйца в одну корзину в принципе недальновидно. Особенно если корзина российская. Недаром в свое время белорусское руководство объявило стратегию диверсификации экспорта.

Но это было в другой жизни, до нынешнего катастрофического обвала отношений с Западом. Сейчас у Минск нет выбора, кроме как глубже залезать в московскую ловушку.

Испугать нелегалами тоже не удалось

Но вернемся к отношениям Минска с Вильнюсом. Здесь старые счеты. Началось со споров вокруг Белорусской АЭС, которую Лукашенко велел строить у самой границы Литвы, в полусотне километров от ее столицы.

АЭС победоносно возвели, но вот продавать электричество в страны ЕС не получится: литовцы подсуетились эту перспективу заблокировать.

Потом, после выборов-2020, Минск обиделся на западные санкции, в вопросе которых Вильнюс оказался запевалой. И в частности, как убеждены в Литве, белорусские власти в качестве мести спровоцировали наплыв туда нелегальных мигрантов.

В этом плане Минск, конечно, создал литовцам проблему, которая до конца не разрешена, заявил в комментарии для Naviny.by белорусский политолог Валерий Карбалевич. Однако, по его мнению, "пик этого кризиса уже прошел".

Во-первых, отметил эксперт, достаточно эффективным оказалось решение литовской стороны не принимать мигрантов, а возвращать их в Беларусь.

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Во-вторых, по его словам, дала результат попытка решить проблему через обращение Вильнюса и Брюсселя к правительству Ирака. Как известно, авиарейсы из Багдада в Минск были прекращены и, напротив, прилетевшие пустыми самолеты забрали отсюда сотни иракцев, оказавшихся между молотом и наковальней.

Правда, это еще "не конец фильма", добавил собеседник Naviny.by. Он не исключает, в частности, наплыва афганских беженцев, чему способствует продвижение "Талибана".

Получилось себе дороже

Но в любом случае очевидно, что напугать Литву, как и весь Евросоюз, потоками нелегалов (а также потенциально - наркотиков, радиоактивных материалов) белорусским властям не удалось. Другие страны ЕС, Брюссель помогают Вильнюсу охранять и укреплять границу с Беларусью, разбираться с беженцами.

Переориентация белорусского экспорта нефтепродуктов и калия на российские порты, конечно, задевает и экономические интересы Литвы, но в итоге становится все большей проблемой для самого Минска. И не только экономической. Москва получает возможность использовать усиление транзитной зависимости для политического давления на Беларусь.

Наконец, своими угрозами и деструктивными действиями (особенно в вопросе мигрантов) белорусский режим усугубляет свою репутацию источника нестабильности в регионе. Что побуждает Евросоюз и США к мобилизации в вопросе воздействия на Минск, в том числе через усиление санкций.

Еще в августе прошлого года, вскоре после выборов, возмутивших демократических соседей, Лукашенко в сердцах высказался о литовцах так: "Зажрались. Поэтому поставим на место".

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Да, насолить в какой-то степени получилось. Но в целом небольшая Литва оказалась крепким орешком и "становиться на место" не захотела. А вот белорусский режим от усиления конфронтации с Вильнюсом, за которым стоят Брюссель и Вашингтон, сильно проиграл.


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