Пт, 13.08.2021
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Арнис Кактиньш, директор SKDS, социолог

В РФ продолжает расти смертность от Covid-19. За сутки умерли 815 человек

Москва ФОТО: EPA/SERGEI ILNITSKY

За минувшие сутки в России от Covid-19 умерли 815 человек. Это считается рекордным показателем суточной смертности с начала пандемии. Предыдущий был зафиксирован вчера, 12 августа - 808 человек за сутки, сообщает "Медуза".

Всего в России за весь период наблюдений от инфекции умерли 168 864 человека.

По состоянию на 13 августа в стране зарегистрированы 22 277 новых случаев Covid-19. Общее число заболевших достигло 6 557 068 человек.

Выздоровели 5 848 340 человек, в том числе 19 368 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.

С начала июня в РФ продолжается рост заболеваемости и смертности от ковида на фоне распространения дельта-варианта.

В Москве в июне 2021 года умерли 16 406 человек. Это на 7138 человек больше, чем в июне 2019 года.

Всего в России в июне 2021 года умерли 185 655 человек, что на 48 418 человек больше, чем в июне 2019 года.


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