Видео ⟩ В Саркандаугаве на мужчину напали грабители; они украли его личные вещи и порезали живот

Глядя на пустые улицы Саркандаугавас, сотрудники полиции заметили на улице Тилта человека, сидевшего на тротуаре. Полицейские, чтобы убедиться, что все в порядке, подошли к нему и обнаружили у него кровоточащую рану на голове. На место происшествия была вызвана помощь. Присмотревшись к мужчине, полиция обнаружила, что у него также было ножевое ранение на животе.

Мужчина был сбит с толку и не мог многого объяснить, кроме того, что у него была сумка, которую полиция не увидела.

Пострадавший сообщил, что он был в гостях, потом вышел из общественного транспорта, чтобы поехать домой, но в этот момент на него напали.

Через семь минут после звонка на место прибыли врачи, и растерянный мужчина был доставлен в ближайшую больницу.

В свою очередь, известие об этом инциденте было передано сотрудникам Государственной полиции. Пострадавший родился в 1950 году. Изначально врачи диагностировали сотрясение мозга, порез на животе, на ладони и в результате ограбления у него отняли мобильный телефон, кошелек, сумку и кредитную карту.

В настоящее время сотрудники уголовной полиции возбудили дело об ограблении, и ведется расследование - все, кто 9 августа около 22:00 - 22:30 видели что-то подозрительное в Вецмилгрависе или в районе улицы Тилта, сообщите любую информацию, ведь это может помочь раскрыть это преступление.