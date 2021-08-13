Россия не продлила визу журналистке BBC; она рассердила Лукашенко

Рейнсфорд спрашивала у Лукашенко о подавлении оппозиции, санкциях, заключении и пытках 40 000 человек, а также о том, можно ли вообще считать Лукашенко законным лидером. Вопросы Сары Рейнсфорд вызвали гнев Лукашенко.



Видео: Пресс-конференция с Александром Лукашенко

Как сообщает агентство Bloomberg, корреспондент BBC теперь должена покинуть Россию до конца августа. Решение не продлевать визу в МИД России объясняют дискриминацией российских СМИ в Великобритании.

По данным Bloomberg, отношения России с Западом сейчас "приближаются к самому низкому уровню со времен холодной войны", поскольку Кремль жестоко подавляет российскую оппозицию.

В последний раз британского журналиста высылали из России 10 лет назад, а в 2014 году американскому журналисту было отказано во въезде в Россию, а в 2015 году в такой возможности было отказано польскому журналисту.

#BREAKING BBC says Russia's expulsion of correspondent an attack on media freedom pic.twitter.com/PHEvXeHtNs — AFP News Agency (@AFP) August 13, 2021