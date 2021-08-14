Стакис надеется построить мост для пешеходов и велосипедистов через канаву Килевейна в течение года

Согласно планам Департамента городского развития Рижской думы, на территории может быть построен пешеходно-велосипедный мост длиной примерно 30 метров и шириной 5,5 метров с отдельной полосой для пешеходов и двумя полосами для велосипедистов.

На мосту и подъездной дороге будет установлено освещение, обеспечивающее комфортные условия передвижения и социальную безопасность. Также будет обеспечена доступность среды для людей с особыми потребностями.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Рижской думы, мост необходим, поскольку в настоящее время ведется разработка проектов Пардаугавы. К ним относятся Латвийская национальная библиотека, проект Rail Baltica в окрестностях Торнякалнса, рост Академического центра Латвийского университета, а также быстрое развитие проектов новых офисных и жилых зданий.

После реализации следующих этапов развития Академического центра Латвийского Университета количество пользователей Торнякалнской территории значительно увеличится, достигнув 15000 новых пользователей, а в общей сложности вместе с сотрудниками Латвийского Университета достигнет 22 000 пользователей. Поэтому необходимо решать вопросы развития транспортной инфраструктуры, обеспечивая удобное сообщение центров развития с общественным транспортом.

В рабочей встрече приняли участие представители Рижской думы, Латвийского университета и бизнес-центра.

Присутствующие отметили символическое значение этого моста, соединяющего знания с бизнесом, что является условием процветания.

В свою очередь, функционально этот мост является очень важным связующим звеном с велосипедной дорожкой Зиепниеккалнса, строительство которой вскоре должно начаться с запланированной набережной на Мукусалас.