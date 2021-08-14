Таллиннский аэропорт преждевременно закрыл фотовыставку о женщинах Беларуси, противостоящих режиму

Об этом BNS сообщила в пятницу пресс-секретарь предприятия Tallina Lennujaam Маргот Хольтс, пояснив, что на территории аэропорта действуют повышенные требования к соблюдению безопасности, поэтому все его элементы, в том числе, детали интерьера, не должны создавать напряженности.

"Безопасность пассажиров для нас превыше всего", - подчеркнула Хольтс.

Депутат Европейского парламента от Эстонии Урмас Паэт выразил недоумение решением руководства Таллиннского аэропорта срочно свернуть вывешенную в галерее фотовыставку о женщинах Беларуси, противостоящих диктатуре Лукашенко.

"С подобным поведением нельзя мириться. Особенно в ситуации, когда продолжается борьба народа Беларуси против диктатуры. И когда Белорусская диктатура не только подавляет собственный народ, но и подвергает атакам соседние страны - Литву, Латвию и Польшу", - подчеркнул Паэт.

Маргот Хольтс отметила, что одним из основных принципов работы Таллиннского аэропорта остается аполитичность. "Мы не устраиваем в помещениях аэропорта выставки политического характера, не размещаем рекламу. Выставка - часть рекламной площади Fotografiska, призывающей пассажиров проявить интерес к фотовыставке. К упомянутой фотовыставке интерес был проявлен немедленно.

И нам известны случаи, когда некоторые фотографии были сорваны и брошены на пол, некоторые были повернуты оборотной стороной", - пояснила Хольтс.

Она добавила, что предприятие Tallinna Lennujaam конечно же поддерживает позицию Эстонской республики в отношении политики в Беларуси.

Фотовыставка "Будущее Беларуси в руках женщин" родилась осенью в сотрудничестве галереи Fotografiska Tallinna и платфоры SHKLO, объединяющей белорусских фотографов и мастеров визуального искусства. Галерея Fotografiska подписала с Таллиннским аэропортом договор о бронировании галереи аэропорта на постоянной основе. Там уже экспонировалось несколько выставок.