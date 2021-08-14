Шлесерс: в Латвии самое слабое за 30 лет правительство

Шлесерс считает, что в Кабинете министров, который в народе называют "радужным" правительством, работают люди, которые либо ничего не добились в своей жизни, либо являются типичными чиновникам. Политик отметил, что профессионалы во власти занимают только должности, но не принимают необходимых решений.

Лидер будущей партии заявил, что одна из нерешенных проблем - это вымирание Латвии. Он также отметил, что люди уже выходят на улицы, потому что они не поддерживают правительство Кариньша. Политик прогнозирует, что на грядущих выборах в Сейм осенью 2022 года произойдет мирная смена власти.

Шлесерс раскритиковал отдельные запреты, ранее введенные для смягчения пандемии Covid-19, когда люди не понимали, почему в магазинах детям невозможно купить теплую одежду или обувь.

"К сожалению, театр абсурда продолжается", - подчеркнул политик, отметив, что план правительства - винить во всех бедах те, кто не вакцинирован.

Он отметил, что "Латвия на первом месте" поддерживает добровольную вакцинацию, когда каждый человек сам решает, что делать.

Шлесерс указал, что ограничения, наложенные правительством на учредительное мероприятие партии, позволяют собираться не более 50 человек. Поэтому завершить процесс формирования партии на мероприятии не удастся, но он начнется сегодня.

Уже сообщалось, что учредительный конгресс партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" состоится сегодня, 14 августа, в прямой трансляции в 10:00.

Шлесерс и его коллеги разработали видение того, как вывести страну из человеческого, политического и экономического кризиса.

Он утверждает, что собрал отличную команду, которая готова кардинально изменить Латвию.

По словам Шлесерса, в настоящее время происходит преднамеренное разделение общества, радикализация мнений, а ресурсы тратятся на слабо обоснованные идеи развития.

Мероприятие планируется для всех учредителей удаленно, общество сможет следить за ходом конгресса в прямом эфире в профиле партии в Facebook.

Прямая трансляция запланирована с места проведения конгресса на улице Андрейостас, 43, где в ограниченном количестве соберутся члены партии.