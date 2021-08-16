Латвийский рэпер Кристапc Струбергс, обвиненный в абьюзе, выпустил трек на русском и планирует покорить Россию

Ему звонили все родственники, друзья и многочисленные журналисты.
"Но Latvijas Panorāma постаралась больше всего", - заметила Яна.
"Они за это еще и ответят", - ответил ей Кристапс. Он объяснил, что когда все это началось все отреагировали на твитт и никто не проверил факты. Реакция людей была такой, что на него прохожие показывали пальцем.
С женой и детьми он уже не живет несколько месяце: "Я никогда не скажу ничего плохого о матери моих детей". Вместе Майрита и Кристапс были пять лет.
Музыкант признался, что после того, как начался скандал, его очень поддержала группа. Вообще он несколько раз подчеркнул, что Singapūras satīns - это не просто музыкальный коллектив, а настоящая семья.
"Мне надоело воевать. Я устал от всего. Я предлагал вариант", - пояснил Кристапс, но бывшая супруга настаивала на том, что ей необходимо еще больше денег. Струбергс отмечает, что финансово помогал Майрите: "Я давал настолько больше, чем по закону, что "мама не горюй"! Это война!".
Кристапс родом из Латгалии. Он идеально владеет русским языком. Когда он только приехал в Ригу, то все его песни были на русском. Струбергс не знает почему так. Быть может из-за того, что он часто слушал группу "Любе".
"Сейчас у меня период "ДДТ", но до того было "Любе"... Моргенштерн сначала меня бесил, а сейчас я его просто обожаю", - признался артист.
Напомним, в 2020 году Кристапс Струберг победил в шоу Balss Maskā. В финале он исполнил хит группы "Сплин" - "Мое сердце".
Сейчас у артиста новый псевдоним SU$HI TAKEØUT. Кристапс раскрыл, что его ментором является популярный исполнитель Dons, который считает, что у Струбергса есть реальные шансы.
"Я ловлю себя на мысли, что часто думаю на русском", - признается рэпер в беседе с Брук. Он подчеркивает, что рос в Латгалии, а там не было разделений русский ты или латыш. Просто русский язык, наверное, богаче. Сейчас он хочет развиваться творчески так, чтобы как можно больше людей услышали его песни.
"Если это показать России (это еще весь СНГ и постсоветское пространство), что есть такой балтийский панк... " - сказал он.
Кристапс рассказал, что с ним связались люди, которые уже многого добились в Латвии и заявили ему, что хотели бы выйти с ним на Россию. Сначала он не стал называть, кто это, а после признался, что это Dons. Сначала у него спросили написать демо. За ночь он написал сразу шесть песен. Первый сингл Кристапс уже выпустил. Он называется "Самолет".
"Эта группа меня сделала. Мы многим друг другу помогли", - говорит он про Singapūras satīns.
Видео: SU$HI TAKEØUT - "Самолет"
*Осторожно, в песне присутствует нецензурная лексика!