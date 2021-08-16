Латвийский рэпер Кристапc Струбергс, обвиненный в абьюзе, выпустил трек на русском и планирует покорить Россию

"Это мое первое интервью после того, что случилось... Это очень больная тема", - заметил он.

В беседе с Яной Брук Кристапс отметил, что, тогда когда все началось ему было невероятно тяжело, но сейчас он ощущает себя сильным. Друзья его поддержали. Да, многое он рассказывать не может. Скоро состоится суд и музыкант подчеркнул, что он будет закрытым. Потому многие детали дела не разглашаются.

Контекст:

10 мая, широкий резонанс вызвала запись в Twitter, из которой стало понятно, что одного из участников популярного латвийского музыкального коллектива Singapūras satīns обвинили в домашнем насилии.

14 мая телеканал LTV в передаче "Панорама" сообщил, что правоохранительные органы наведывались к музыканту Кристапу Струбергсу и его жене не менее трех раз в течение одного года.

Его супруга Майрита рассказала СМИ, какому насилию подвергалась. Кроме того, она объяснила, что артист не помогал ей финансово.