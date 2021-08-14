Протесты против "обязательной вакцинации": полиция начала 15 административных процессов

Процессы, например, начаты за организацию несанкционированных пикетов и незаконное использование звуковых сигналов за пределами мест пикета.

Процессы начаты в Земгальском регионе, Рижском регионе, Видземском регионе и Латгальском регионе.

Кроме того, начаты две ведомственные проверки в Рижском регионе.

Также оценивается вопрос о начале процесса административного нарушения после анализа снятых видеоматериалов.

В целом по оценке полиции акции протеста прошли мирно и сейчас они уже завершены.

Как пишет портал Chayka.lv, в Даугавпилсе, например, пикет прошел спокойно, он был санкционирован и прошел без нарушений.

Пикет против "обязательной вакцинации" в Даугавпилсе

Напомним, Государственная полиция ранее сообщила, что тщательно оценила и подготовила свои ресурсы, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность по всей Латвии, особенно на планируемых массовых мероприятиях в Риге, информация о которых прозвучала публично.

Полиция готова к любому мероприятию и ситуации, она будет работать согласно подготовленному плану.

Принимая во внимание, что и сегодня прозвучали призывы к массовым мероприятиям, Госполиция напоминает, что по-прежнему в силе требования эпидемиологической безопасности и их необходимо соблюдать. Кроме того, полиция призывает жителей не вступать в противозаконные действия, которые могут угрожать безопасности и общественному порядку.