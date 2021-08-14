Фото ⟩ На Гаити произошло мощнейшее землетрясение; погибли более 300 человек

Как минимум 304 человека погибли и более 1,8 тысячи пострадали, пишет "Медуза" со ссылкой на CNN.
Землетрясение зафиксировали в районе города Сен-Луи-дю-Сюд на юго-западе Гаити. Его эпицентр находился на глубине 10 километров. Вслед за ним последовала серия афтершоков.
Власти распространили сообщение об угрозе цунами.
Утром 15 августа на юге Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,9: его эпицентр находился на глубине 30 километров в районе коммуны Ле-Ке.
Власти Гаити объявили о введении чрезвычайного положения в стране на один месяц.
В результате землетрясения наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Представили американского Красного Креста сообщили о значительном ущербе, нанесенном домам, дорогам и инфраструктуре: повреждены школы, церкви и больницы.
В городах Жереми и Ле-Ке местные больницы переполнены пострадавшими, медикам приходится размещать пациентов на улице рядом с госпиталями.
США и другие страны Латинской Америки выразили готовность оказать помощь Гаити в преодолении последствий землетрясения.
В январе 2010 года в результате землетрясения магнитудой 7,0 на Гаити погибли более 200 000 человек и были нанесены очень большие разрушения.