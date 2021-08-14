Фото ⟩ На Гаити произошло мощнейшее землетрясение; погибли более 300 человек

Как минимум 304 человека погибли и более 1,8 тысячи пострадали, пишет "Медуза" со ссылкой на CNN.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Землетрясение зафиксировали в районе города Сен-Луи-дю-Сюд на юго-западе Гаити. Его эпицентр находился на глубине 10 километров. Вслед за ним последовала серия афтершоков.

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv — Patrick Gaspard (@patrickgaspard) August 14, 2021

Власти распространили сообщение об угрозе цунами.

Утром 15 августа на юге Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,9: его эпицентр находился на глубине 30 километров в районе коммуны Ле-Ке.

Власти Гаити объявили о введении чрезвычайного положения в стране на один месяц.

В результате землетрясения наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Представили американского Красного Креста сообщили о значительном ущербе, нанесенном домам, дорогам и инфраструктуре: повреждены школы, церкви и больницы.

В городах Жереми и Ле-Ке местные больницы переполнены пострадавшими, медикам приходится размещать пациентов на улице рядом с госпиталями.

США и другие страны Латинской Америки выразили готовность оказать помощь Гаити в преодолении последствий землетрясения.

ФОТО: Reuters/ScanPix