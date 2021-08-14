Фото ⟩ ДТП в центре Таллинна перешло в конфликт с рукоприкладством

Около 17.20 полиция получила вызов на улицу Татари, где, по предварительным данным, Renault не остановился перед знаком "Стоп" и сбил велосипедиста, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

После ДТП между сторонами разгорелся конфликт. По информации Postimees, велосипедист напал на водителя Renault с кулаками.

Прибывшая полиция установила у велосипедиста состояние алкогольного опьянения, и отвезла его и водителя в участок для дальнейших действий.