В Канаде госчиновники и пассажиры самолетов и поездов должны быть привиты против Covid-19

"Мы знаем, что вакцины - лучший способ, как покончить с этой пандемией", - указал министр по межправительственным делам Доминик Леблан.

"Мы ожидаем, что федеральные чиновники захотят выполнить это требование", - добавил он.

В ближайшие недели будет объявлен срок, до которого все примерно 300 000 чиновников федерального правительство должны быть привиты.

Кроме того, привиты должны быть и пассажиры коммерческих авиарейсов, пассажиры поездов, направляющихся в другую провинцию, а также пассажиры крупных судов, в том числе круизных.