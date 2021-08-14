Вс, 15.08.2021
У Латвии есть все возможности стать Северным Дубаем и в течение следующих восьми лет стать одной из богатейших стран мира. Айнар Шлесерс
Айнар Шлесерс

В Канаде госчиновники и пассажиры самолетов и поездов должны быть привиты против Covid-19

ФОТО: SIPA/Scanpix

В Канаде все должностные лица федерального правительства, авиапассажиры и большая часть пассажиров поездов должны быть вакцинированы против Covid-19, постановило правительство страны, сообщает AFP.

"Мы знаем, что вакцины - лучший способ, как покончить с этой пандемией", - указал министр по межправительственным делам Доминик Леблан.

"Мы ожидаем, что федеральные чиновники захотят выполнить это требование", - добавил он.

В ближайшие недели будет объявлен срок, до которого все примерно 300 000 чиновников федерального правительство должны быть привиты.

Кроме того, привиты должны быть и пассажиры коммерческих авиарейсов, пассажиры поездов, направляющихся в другую провинцию, а также пассажиры крупных судов, в том числе круизных.

На данный момент курс вакцинации против Covid-19 завершен у 62% из 39 миллионов жителей Канады.


НАВЕРХ
Back