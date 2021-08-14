Вс, 15.08.2021
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Том Лусис, колумнист TVNET

Трансгендеры смогут участвовать в состязаниях по фигурному катанию

ФОТО: AP/Scanpix

Международный союз конькобежцев опубликовал заявление, в соответствии с которым трансгендеры получают право перехода из одной категории фигурного катания в другую, однако для этого им нужно выполнить ряд условий, пишет Rus.Postimees со ссылкой на ERR.

Как поясняется в опубликованном ISU документе, термин "трансгендер" используется для обозначения лиц, чья гендерная идентичность – то есть то, как они сами себя идентифицируют – отличается от пола, присвоенного им при рождении, вне зависимости от того, подвергались они медицинскому вмешательству в какой-либо форме или нет.

Спортсмены, сменяющие женский пол на мужской, имеют право соревноваться в мужской категории без ограничений – при условии предоставления письменного и собственноручно подписанного заявления о том, что их гендерная идентичность является мужской.

Фигуристам, меняющим мужской пол на женский, для участия в соревнованиях среди женщин недостаточно только заявить о своей гендерной идентичности, в течение минимум 12 месяцев до первого состязания и в период соревнований общий уровень тестостерона у него должен составлять ниже 5 нмоль/л.

Если тест покажет, что данное условие не соблюдено, фигурист на 12 месяцев отстраняется от участия в турнирах среди женщин и в течение четырех лет после объявленной смены пола не сможет принимать участие в соревнованиях среди мужчин.


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