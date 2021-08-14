Трансгендеры смогут участвовать в состязаниях по фигурному катанию

Как поясняется в опубликованном ISU документе, термин "трансгендер" используется для обозначения лиц, чья гендерная идентичность – то есть то, как они сами себя идентифицируют – отличается от пола, присвоенного им при рождении, вне зависимости от того, подвергались они медицинскому вмешательству в какой-либо форме или нет.

Спортсмены, сменяющие женский пол на мужской, имеют право соревноваться в мужской категории без ограничений – при условии предоставления письменного и собственноручно подписанного заявления о том, что их гендерная идентичность является мужской.

Фигуристам, меняющим мужской пол на женский, для участия в соревнованиях среди женщин недостаточно только заявить о своей гендерной идентичности, в течение минимум 12 месяцев до первого состязания и в период соревнований общий уровень тестостерона у него должен составлять ниже 5 нмоль/л.