Площадь лесных пожаров в России может стать рекордной

Что же касается Якутии и Восточной Сибири, наиболее сильно пострадавших от огня, то тут, по словам эколога, речь уже идет о рекорде, поскольку эти регионы охвачены самыми масштабными пожарами, когда-либо произошедшими в связи с изменением погодных условий в России.

Страдают и те, кому пожары напрямую не угрожают

По данным Куксина, на сегодняшний день огонь охватил площадь примерно в 16,5 миллионов гектар, около 6 млн га леса уничтожено. Федеральное агентство лесного хозяйства называет другие цифры. Согласно его сведениям, на данный момент в России огнем охвачены приблизительно 4 млн га, что практически соответствует площади Швейцарии. Ранее наибольший масштаб лесных пожаров в России был зафиксирован в 2012 году, когда огонь распространился на площади в 16 млн га.

Страдают и те, кому пожары напрямую не угрожают: сотни деревень и десятки городов в разных частях России окутаны дымом. Тысячи километров дыма простираются вглубь страны на запад и вплоть до южной части Казахстана.

Для людей, инфицированных коронавирусом, это может обернуться тяжелыми последствиями и привести к повышенной смертности.

Свыше девяти тысяч волонтеров помогают в настоящее время бороться с лесными пожарами в России. Власти винят в катастрофе засуху, являющуюся результатом изменения климата. Однако экологи считают, что большинство пожаров по-прежнему происходит по вине человека. Григорий Куксин обращает внимание на проблему с финансированием мер по охране лесов. Без увеличения инвестиций в данную сферу вести борьбу с огнем в новых климатических условиях невозможно, подчеркивает он.

Разрушительные наводнения в Краснодарском крае

Если в одних регионах РФ бушуют пожары, то в других происходят разрушительные наводнения. В Краснодарском крае в результате вызванных сильными ливнями паводков подтоплено более 1 400 домов, более 1 830 придомовых территорий, один участок автодороги эвакуированы свыше 1,5 тысячи человек. Режим чрезвычайной ситуации действует в 14 муниципальных образованиях. Без электричества остались 198 тысяч человек, сообщает оперативный штаб.