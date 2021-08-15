Вс, 15.08.2021
В глазах закона медленный и улыбчивый молодой человек - опаснее агрессивных пьяных людей и неприятнее для общества, чем, например, напившийся одеколона полководец Центрального рынка. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

Фото ⟩ Елизавета Арзамасова и Илья Авербух стали родителями

Лиза Арзамасова и Илья Авербух. ФОТО: Скриншот видео Youtube

Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова родила ребенка. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

Для 26-летней актрисы это первый ребенок. А вот у ее мужа, 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха, уже есть сын от первого брака.

На своей странице в соцсетях Лиза разместила фото, на котором супруги обнимают новорожденного. Пока неизвестно, мальчик или девочка появился на свет.

Напомним, о том, что Лиза находится в положении пара сообщила в апреле этого года.

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга", - написала Лиза в Instagram. Илья тогда поделился видео и на своей странице в социальной сети. В комментариях его поздравили коллеги и фолловеры.

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух поженились в декабре 2020 года в Москве. Торжество было скромным.


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