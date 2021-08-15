"Талибан" взял под контроль почти весь Афганистан: правительство готовится к передаче власти

"Талибан" объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Как пишет "Русская служба Би-Би-Си", исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно.

Судя по постам в соцсетях, в Кабуле огромные пробки, люди пытаются быстрее покинуть город.

Талибы объявили о захвате афганской авиабазы Баграм, расположенной в нескольких десятках километров от Кабула. Как сообщает BBC News, боевики также взяли под контроль тюрьму рядом с авиабазой и выпустили оттуда своих сторонников.

Ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана Кабул, сообщает Associated Press. Боевики "Талибана" были замечены в пригородах столицы Калакане, Карабахе и Пагмане.

Талибы начали входить в столицу со всех сторон, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МВД Афганистана. Боевики получили приказ воздерживаться от насилия и обеспечить безопасный проход любому желающему покинуть страну.

Ранее утром 15 августа стало известно о захвате города Джелалабад, центра провинции Нангархар на востоке Афганистана. По данным Reuters, местные власти сдали город талибам без боя.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Также известно, что талибы заняли города Нили, Майданшахр и Мазари-Шариф. Накануне они объявили, что взяли под контроль центры девяти провинций. Ранее также были захвачены Кандагар и Герат - второй и третий по величине города Афганистана.

Последним крупным городом страны, который не контролируется талибами, остается Кабул. Как пишет Associated Press, помимо столицы правительство Афганистана удерживает власть лишь в шести центральных городах из 34 афганских провинций.

Фактически Кабул уже находится в блокаде, так как все транспортные магистрали, ведущие в город, перекрыты талибами. 11 августа разведка США сообщала, что "Талибан" может полностью захватить столицу в ближайшие 90 дней.

Власти США начали эвакуацию своих дипломатов из Кабула, а также объявили, что направят дополнительные войска в город, чтобы обеспечить безопасность посольства и местного аэропорта.

ФОТО: AFP / Scanpix

Москва не планирует эвакуировать сотрудников посольства России в Кабуле на фоне наступления боевиков движения "Талибан" на столицу Афганистана, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.

Российское посольство продолжает работать в Кабуле в спокойном режиме.