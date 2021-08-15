Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер

"Сегодня мир замер. "Бавария" оплакивает Герда Мюллера, который ушёл из жизни рано утром в воскресенье. Ему было 75 лет", - говорится в сообщении пресс-службы мюнхенского клуба.

Герд Мюллер начал профессиональную карьеру в клубе "ТСВ 1861" в 60-е годы прошлого века. С 1964 по 1979 год Мюллер выступал в составе "Баварии", вместе с которой он четыре разада становился чемпионом ФРГ (1969, 1972, 1973, 1974) и трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов (1974, 1975, 1976).

В составе сборной ФРГ Мюллер становился чемпионом мира (1974) и чемпион Европы (1972). За сборную ФРГ он забил 68 голов в 62 встречах.

На счету легендарного нападающего также две "Золотые бутсы" (1970, 1972) и "Золотой мяч" (1970). Мюллер - лучший бомбардир в истории Бундеслиги (365).