Вс, 15.08.2021
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Айнар Шлесерс

В субботу белорусско-латвийскую границу пытались пересечь 88 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В субботу пограничники предотвратили 88 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе.

С 10 августа пограничники не допустили незаконного пересечения государственной границы 333 человек.

В целом в этом году были задержаны 353 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу, при этом большинство из них были задержаны в августе, сообщает Государственная пограничная служба.

Большинство задержанных были доставлены в центр "Муцениеки", потому что они подали прошение о предоставлении убежища в Латвии.


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