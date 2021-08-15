В субботу белорусско-латвийскую границу пытались пересечь 88 человек
В субботу пограничники предотвратили 88 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе.
В субботу пограничники предотвратили 88 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе.
С 10 августа пограничники не допустили незаконного пересечения государственной границы 333 человек.
В целом в этом году были задержаны 353 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу, при этом большинство из них были задержаны в августе, сообщает Государственная пограничная служба.
Большинство задержанных были доставлены в центр "Муцениеки", потому что они подали прошение о предоставлении убежища в Латвии.