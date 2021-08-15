Под Айзкраукле из реки вытащили погибшего человека
В субботу в волости Скриверу Айзкрауклского края из реки Дивая был вытащен погибший человек, сообщает агентство LETA.
В субботу в волости Скриверу Айзкрауклского края из реки Дивая был вытащен погибший человек, сообщает агентство LETA.
Пожарно-спасательная служба (VUGD) передала останки Госполиции, которая выяснит обстоятельства смерти.
Всего в этом году VUGD вытащила из водоемов 82 мертвых человека, в том числе во время купального сезона из водоемов были вытащены тела 52 погибших.
В целом за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 61 вызов, 15 из которых были связаны с тушением пожаров, 34 - со спасательными работами, а 12 оказались ложными.