Вс, 15.08.2021
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Айнар Шлесерс

Под Айзкраукле из реки вытащили погибшего человека

Иллюстративное фото ФОТО: knyazev vasily/Shutterstock.com

В субботу в волости Скриверу Айзкрауклского края из реки Дивая был вытащен погибший человек, сообщает агентство LETA.

Пожарно-спасательная служба (VUGD) передала останки Госполиции, которая выяснит обстоятельства смерти.

Всего в этом году VUGD вытащила из водоемов 82 мертвых человека, в том числе во время купального сезона из водоемов были вытащены тела 52 погибших.

В целом за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 61 вызов, 15 из которых были связаны с тушением пожаров, 34 - со спасательными работами, а 12 оказались ложными.


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