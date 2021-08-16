Выходные звезд ⟩ Будни Чичваркина и Николаева в Латвии, а Таюрская и Прусикин делятся пляжными фото
Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Соня Таюрская в лучах света.
Евгений Чичваркин общался с природой.
Игорь Николаев ловил солнце на террасе.
Лайма Вайкуле гуляла по пляжу с собакой.
Илья Прусикин поделился горячим фото с Соней Таюрской. Вся нежность досталась пальме!
Яна Брук отмечала день рождения.
Интарс Бусулис был в ботаническом саду.
Маркус Рива продолжает загорать на Крите.
Кристина Асмус и ее тропический имидж.
Андрей Мерзликин наслаждался видом с берега.
Сашу Бортич что-то сильно рассмешило.
Юлианна Караулова отдыхала от концертов.
Сергей Жуков был на море.
Noize MC путешествовал на байдарках с детьми.
Розовые каникулы Агаты Муцениеце.
Максим Виторган читал книгу.
Татьяна Брухунова гуляла по Ялте.
Женя Мильковский провел время на яхте.
Ксения Бородина сменила имидж.
Анна Заворотнюк гуляла.
Ира Смелая фотографировалась в лифте.
Анфиса Чехова и ее будни во Флориде.
Тимати отмечает день рождения в Перу.
Филипп Киркоров нашел лемура.
Настя Ивлеева наряжалась.
Светлана Лобода готовилась к концертам.
У Яны Кошкиной юбка не застегнулась.
Таня Мингалимова гуляла с супругом.
Алена Водонаева качалась в гамаке.