Выходные звезд ⟩ Будни Чичваркина и Николаева в Латвии, а Таюрская и Прусикин делятся пляжными фото

Соня Таюрская в лучах света.

Евгений Чичваркин общался с природой.

Игорь Николаев ловил солнце на террасе.

Лайма Вайкуле гуляла по пляжу с собакой.

Илья Прусикин поделился горячим фото с Соней Таюрской. Вся нежность досталась пальме!

Яна Брук отмечала день рождения.

Интарс Бусулис был в ботаническом саду.

Маркус Рива продолжает загорать на Крите.

Кристина Асмус и ее тропический имидж.

Андрей Мерзликин наслаждался видом с берега.

Юлианна Караулова отдыхала от концертов.

Сергей Жуков был на море.

Noize MC путешествовал на байдарках с детьми.

Татьяна Брухунова гуляла по Ялте.

Женя Мильковский провел время на яхте.

Ира Смелая фотографировалась в лифте.

Анфиса Чехова и ее будни во Флориде.