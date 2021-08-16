Пн, 16.08.2021
В глазах закона медленный и улыбчивый молодой человек - опаснее агрессивных пьяных людей и неприятнее для общества, чем, например, напившийся одеколона полководец Центрального рынка. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

Выходные звезд ⟩ Будни Чичваркина и Николаева в Латвии, а Таюрская и Прусикин делятся пляжными фото

Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. 

Соня Таюрская в лучах света.

Евгений Чичваркин общался с природой.

Игорь Николаев ловил солнце на террасе.

Лайма Вайкуле гуляла по пляжу с собакой.

Илья Прусикин поделился горячим фото с Соней Таюрской. Вся нежность досталась пальме!

Яна Брук отмечала день рождения.

ФОТО: Instagram/ yanaabruk

Интарс Бусулис был в ботаническом саду. 

Маркус Рива продолжает загорать на Крите.

Кристина Асмус и ее тропический имидж.

Андрей Мерзликин наслаждался видом с берега.

Сашу Бортич что-то сильно рассмешило.

Юлианна Караулова отдыхала от концертов.

Сергей Жуков был на море.

Noize MC путешествовал на байдарках с детьми.

Розовые каникулы Агаты Муцениеце.

Максим Виторган читал книгу.

Татьяна Брухунова гуляла по Ялте.

Женя Мильковский провел время на яхте.

Ксения Бородина сменила имидж.

Анна Заворотнюк гуляла.

Ира Смелая фотографировалась в лифте.

Анфиса Чехова и ее будни во Флориде.

Тимати отмечает день рождения в Перу.

Филипп Киркоров нашел лемура.

Настя Ивлеева наряжалась.

Светлана Лобода готовилась к концертам.

У Яны Кошкиной юбка не застегнулась.

Таня Мингалимова гуляла с супругом.

Алена Водонаева качалась в гамаке.


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