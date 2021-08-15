В Сигулдском крае за 600 000 евро создадут компостную площадку для садовых отходов

На компостной площадке жители смогут бесплатно сдать биологические отходы - листья, ветки, скошенную траву, овощи, растения, поврежденные фрукты, что позволит снизить количество сжигаемых зеленых и садовых отходов, которые весной и осенью часто загрязняют город и окружающую среду вредным дымом. Полученный природным, безвредным образом компостный материал будет использован для работ по озеленению края - в парках, скверах, клумбах.

В данный момент ведутся подготовительные работы по созданию компостной площадки. Во время работ будет создана асфальтированная площадка площадью в половину гектара, ее ограничат забором и полосой зеленых насаждений, проведут электроснабжение и освещение, а также ливневую и водную канализацию. Планируется, что площадка будет создана в течение полугода. Работы проводит предприятие Vianova.