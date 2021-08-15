Ассоциация молодых врачей: случаи имитации вакцинации подрывают престиж медицины Латвии

Шилов пояснил, что медперсонал, вовлеченный в приобретение нелегального сертификата вакцинации против Covid-19, оставляет плохое впечатление о сфере в целом, и это недопустимо.

По его мнению, медицинские работники, причастность которых к этой незаконной деятельности замечена, должны подвергаться соответствующим мерам как в соответствии с уголовным законодательством, так и путем лишения человека трудового сертификата, что означало бы запрет на занятие определенной должности в медицинском секторе.

На вопрос, что нужно делать, чтобы в будущем не допустить таких действий, Шилов указал, что необходимо информировать людей, что за такие действия грозит уголовная ответственность - об этом надо говорить как и внутри сферы, так и при помощи работодателей.

В то же время председатель правления Ассоциации молодых врачей отметил, что в подделке вакцинационных сертификатов нельзя винить только медиков.

"Нельзя винить только медицинского работника - очень большую ответственность несут и те, кто готов платить за то, чтобы ставить под угрозу себя и окружающих",

- добавил Шилов.

Напомним, в августе Госполиция задержала семь человек (в том числе, медицинский персонал) по подозрению в даче взятки врачу и имитацию вакцинации от коронавируса, за что было потребовано материальное вознаграждение.

По одному из уголовных процессов задержаны три женщины, в том числе медсестра центра вакцинации.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) в начале августа в момент совершения преступного деяния задержало за проведение фиктивной вакцинации в одном из центров вакцинации женщин 1972, 1974 и 1976 года рождения, в том числе медсестру.

В ходе расследования было установлено, что две женщины занимались поиском людей, которые не хотели прививаться, но были готовы заплатить за то, чтобы получить сертификат Covid-19, а также организовывали получение денег. Медсестра центра вакцинации имитировала ввод вакцины лицам, которые уже заплатили за фиктивную вакцинацию и приходили на прививку с соответствующей запиской.

Незаконно полученные денежные средства распределялись между участницами группы.