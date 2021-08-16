Пн, 16.08.2021
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Прививочная "литвафобия". Как антилитовская пропаганда Кремля ударила по вакцинации в России

Доставка вакцины "Спутник V" в Словакию. ФОТО: Frantisek Ivan/AP

Российская пропаганда сыграла злую шутку с вакцинацией в самой России. Она агрессивно проталкивала "Спутник V" на международный рынок и долго и упорно говорила о неэффективности и опасности западных прививок. Этим она подорвала у россиян и русскоязычных в других странах, включая Литву, доверие к вакцинам вообще. Отказ Вильнюса идти на поводу у Кремля сделал Литву в глазах кремлёвских СМИ чуть ли не главной виновницей в "вакцинной русофобии".

Третья мощная волна пандемии в России связана с низкими темпами вакцинации в стране - это вынужденно было признать даже руководство страны. Но Кремль объясняет нежелание прививаться "тотальным нигилизмом граждан". Москвичей даже заманивают на вакцинацию розыгрышами автомобилей, а российские регионы все активнее вводят обязательную вакцинацию.

По данным сайта Our World in Data, на начало августа в России было полностью привито 18 процентов населения, одной дозой - чуть больше четверти россиян. В Литве, которая в российской "войне вакцин" против Запада стала одним из главных форпостов сопротивления проникновению "Спутника V" на европейский и, собственно, литовский рынок, показатели добровольной вакцинации совсем другие - соответственно, почти 46 и 53 процента.

Эта неутешительная для России прививочная статистика вкупе с очередными рекордами по заболеваемости и смертности от Covid-19 сегодня лишает российскую пропаганду законных оснований говорить о крахе вакцинации в Литве, стране, отказавшейся от идеи закупки "Спутника V" еще на этапе создания и проверки вакцин.

На все вопросы - один ответ

При любом сопротивлении Литвы действиям Кремля российские пропагандистские СМИ автоматически запускают в информационное пространство стандартный набор нарративов. Этот универсальный боекомплект может быть использован как против Литвы, так и против других стран Балтии и Украины. В этом списке - зависимость от Запада, существование практически на "западные подачки" и необходимость отрабатывать эти деньги, несостоятельность местного правительства. Оно - вне зависимости от того, какая партия у власти - в интерпретации пропагандистов "губит своих граждан назло России". К историческим датам, особенно связанным со Второй мировой войной, на первое место выходят темы послевоенного антисоветского партизанского движения в Балтии и антисемитизма. Но их даже изощренной российской пропаганде оказалось сложно связать с вакцинацией.

Главной темой пропаганды всегда остается так называемая "русофобия", якобы направленная как против местных русскоязычных, так и против русских в целом. В условиях пандемии и попыток России навязать всем свою вакцину, российские госСМИ даже уточнили этот термин - в их арсенале клише появилась "вакцинная русофобия".

Все эти месседжи помогают пропаганде не просто рассказать о бесконечном "коллапсе" в странах Балтии, но объяснить, почему он неизбежен.

У "блудных сыновей" Москвы, балтийских государств, страдающих, по мнению кремлевской пропаганды, от собственного упрямства, провального управления страной и продажности, есть только один выход. Разумеется, перестать сопротивляться и слушаться во всем Кремль - вернуться в его орбиту влияния. И тогда, якобы, литовцы, латыши и эстонцы, получат и вакцины, и финансы, а главное вновь станут союзниками "великой российской державы". И пока эта навязываемая, и вовсе небескорыстная, как показывает история, любовь остается без ответа, предмет этой любви становится объектом бесконечного абьюза.

Вакцина-полуфабрикат

Российская вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа 2020 года. В Москве с регистрацией российской прививки против Covid-19 торопились, как в конце Второй мировой войны со взятием Зееловских высот под Берлином - чтобы любой ценой опередить союзников. "Спутник V" получил "добро" в России без III и IV обязательных стадий испытаний (обе проводились позже).

"Опасения, что российская вакцина недостаточно хорошо исследована, - это не просто опасения, это факт. В условиях спешки все разработчики без исключения отошли от устоявшегося в последние десятилетия стандарта исследований, но российские - очень далеко, дальше всех, - сказал в интервью The Insider российский эпидемиолог Василий Власов. Кроме того, центр имени Н.Ф. Гамалеи, по его словам, умышленно отказался испытывать свою вакцину на пожилых людях: "Думаю, в Центре им. Гамалеи сомневались в качестве своего продукта, и поэтому испытали его только на молодых людях. Испытуемым было в основном меньше 30 лет. У взрослых может быть больше побочных реакций, что могло испортить результат".

Подобная спешка с регистрацией вакцины привела к тому, что Центр имени Гамалеи смог передать документы на проверку вакцины в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) только 4 марта 2021 года, то есть только через семь месяцев после регистрацию. Заявка до сих пор находится на рассмотрении). Параллельно Кремль предпринял агрессивную "вакцинную дипломатию", задействовав дипломатические каналы, госСМИ и сеть обширных прокремлевских медиа по всему миру, чтобы заставить разные страны покупать "Спутник V". Подчеркивая действенность российской прививки, крупные издания чуть ли не каждый день писали о смертях и осложнениях от Pfizer, AstraZeneca и других западных вакцин, а более желтые издания пугали "жидкими чипами", "превращением в обезьян", бесплодием и заговором "большой фармы" - транснациональных фармацевтических корпораций. Так, Россия, по сути, развязала новую - прививочную - войну.

Однако спешная регистрация и антивакцинная пропаганда обернулись против российской вакцины - люди перестали доверять вакцинам в принципе. И это со временем сказалось на скорости вакцинации в стране.

В ожидании вакцин

Сам факт стремительного создания вакцины послужил поводом для российской пропаганды прошлой осенью вновь напасть на информационном поле на страны Балтии, в том числе, на Литву. Например, прокремлевское издание Baltnews.lt берет интервью у не менее прокремлевского "журналиста" Анатолия Иванова (на другом, тоже пропагандистском, сайте EuraAsia Daily указано, что он - "военный журналист, эксперт в области безопасности. Живет в Вильнюсе, пишет для различных европейских изданий"). Иванов объясняет неготовность Литвы и других стран Балтии закупать "Спутник V" "несамостоятельностью" балтийских государств, следующих в фарватере американской политики: "Такой шаг противоречит возрождающимся надеждам на США и правилам большой антироссийской игры, в которой у прибалтов четко прописаны специфические задачи. Так что больным вместо относительно недорогого лекарства придется ожидать относительно дорогое американского или европейского производства /…/ О том, что российская вакцина ненадежна или ее вовсе не существует, журналисты <литовские - прим. автора> пишут много в контексте "Пусть лучше все, мучаясь, дожидаются американского продукта". Жадность и желание в очередной раз заработать на страданиях людей заставляют Штаты требовать от партнеров безусловного подчинения".

"Придется идти к России"

26 декабря 2021 года в Литву прибывает первая партия вакцин. В стране запускается кампания по вакцинации. Но российская пропаганда вновь рисует страшную картину происходящего в странах Балтии: "Западных вакцин не хватает, их привозят бракованными, вакцинированные заражаются Covid-19 повторно. Литва, Латвия и Эстония жалуются союзникам по ЕС и НАТО на дефицит вакцин для Прибалтики, но европейская и трансатлантическая солидарность на теме коронавируса, как всегда, спотыкается". RuBaltic.ru пытается дискредитировать эту солидарность, напирая на то, что все решает крупный бизнес, а он прежде всего ориентирован на Вашингтон, и судьба маленьких стран его не волнует: "На президентских выборах в США Pfizer очевидно сыграла за Байдена, но в вопросе, чьи жизнь и здоровье нужно спасать в первую очередь, "большая фарма" придерживается принципов Дональда Трампа: "Америка - прежде всего"".

Автор статьи, шеф-редактор издания Александр Носович, называет Литву "эпицентром скандалов вакцинации", которые "заостряют вопиющую неэффективность Литовского государства с его антирекордами заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей" (что же тогда можно сейчас сказать об эффективности российского государства, когда страна занимает 4-ю строчку в мире рейтинге заболеваемости?!). Носович не стесняется откровенно лгать, сообщая об "искусственном дефиците товаров ради соблюдения карантина" и "пустых полках магазинов" в Литве: "Унизительнее только просить помощи у союзников по НАТО и не получать ее в объеме, необходимом для победы над глобальной заразой".

Альтернатива этому вымышленному Носовичем унижению, на его взгляд, очевидна - согласиться на российскую вакцину. "Придется идти к России", - озаглавлена его колонка.

Отказ от "Спутника V" - "русофобский бред"

Неудивительно, что агрессивная российская кампания по продвижению "Спутника V" вызывает ответную реакцию, особенно среди стран, которые все последние годы подвергались гибридным атакам со стороны путинского режима. 5 февраля новоизбранный премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своем Twitter пишет, что Путин использует вакцину не для спасения россиян, а как "очередное гибридное оружие, чтобы разделять и властвовать". Несколько дней спустя она делает официальное заявление, что Литва не будет закупать российскую вакцину.

Слова Шимоните вызывают бурную реакцию. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал их "русофобским бредом, в котором сквозит явная досада и зависть". Российское посольство пожаловалось в Твиттере на предвзятые заявления и волну дезинформации против "Спутника V". Аккаунт дипмиссии прибег к откровенной лжи - "Главное - в России уже идет массовая вакцинация" - и умолчал о регулярной нехватке вакцины не только в провинции, но и в крупных российских городах. Ведомству Сергея Лаврова вторит программа "Время покажет" на Первом канале. Она тоже упирает на то, что в России "уже многие вакцинировались". При этом сообщения о нехватке вакцин появляются в российской прессе регулярно. Последняя серия таких новостей пришлась на конец июня этого года. А ведь, казалось бы, тогда Россия имела уже все возможности произвести прививку в необходимых количествах, особенно учитывая низкие темпы вакцинации.

Невероятное диссидентство Польши

Пропаганда стремится поставить под сомнение не только общеевропейскую и трансатлантическую, но и региональную солидарность. Литву, как самую "радикальную" в противостоянии Кремлю то пытаются противопоставить другим странам Балтии, которые, мол, вот-вот решатся закупить "Спутник V", особенно если разрешит EMA, то все три бывшие советские республики - Польше. Хитро манипулируя источниками информации, Ru.Baltic.ru выдает дезинформацию про "невероятное диссидентство Польши": "министр обороны Польши Мариуш Блащак допустил, что Варшава закупит для массовой вакцинации российский препарат "Спутник V", причем в обход институтов ЕС". При этом издание делает комплимент "с душком" Польше, явно пытаясь одновременно ударить побольнее: "При всех своих многочисленных комплексах и фантомных болях Польша… - самодостаточная страна. Ей не нужно класть всю себя на алтарь "сдерживания России", чтобы оправдать свое существование на карте мира, как странам Прибалтики /…/ Не нужно Польше и верить в то, что она уже семь лет находится в состоянии войны со "страной-агрессором", чтобы оправдать провалы своего "европейского выбора"".

Приведенное высказывание Блащака оказалось полным фейком. Сообщения Ru.Baltic.ru опроверг секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Впрочем, как другие попытки российских дипломатов и прокремлевских СМИ распространить информацию о том, что Варшава, дескать, просила Россию помочь с вакцинами.

Удар по своим

Весь этот нарратив должен убедить россиян: "кругом враги", которые, дескать, захлебываются русофобией, и от того живут плохо. С другой стороны, он нацелен на подрыв доверия русскоязычных общин в других странах и к собственным правительствам, и к Западу в целом. Пропаганда пытается убедить их, что единственный выход для них - привиться "Спутником V". Как показывают данные в Литве, многие русскоязычные (вне зависимости от их этнической принадлежности) действительно становятся легкой добычей этой пропаганды. Например, в Шальчининкском районе (где 80% населения - поляки) - самый низкий по Литве процент вакцинированных (по данным на 8 августа, 30,7% при среднем показателе по стране 53%). Однако, прокремлевские издания из этого делают далеко идущий и вводящий в заблуждение аудиторию вывод: большинство жителей балтийских стран якобы мечтают о "Спутник V".

Все тот же Носович в своей очередной колонке заявляет, что в странах Балтии российская вакцина "неожиданно становится самой популярной". Носовича цитируют "Известия", превратившиеся в путинской России в прокремлевский таблоид. Издание приводит "сенсационные" данные: 54,4% жителей Литвы "все больше доверяют "Спутнику". При этом издание ссылается на данные нерепрезентативного опроса организации "Русскоговорящая Клайпеда" (Rusakalbė Klaipėda), в котором приняли участие только русскоязычные жители - 431 человек из Клайпеды и Клайпедского края. Сами организаторы, проведя этот опрос, чтобы "помочь властям услышать и узнать реальное мнение граждан и представителей нашего локального сообщества", чуть позже процитировали на своей странице в Facebook отрывок из статьи "Новой газеты. Балтия" о том, как власти - и на местном, и на государственном уровне - все чаще стремятся информировать русскоязычное население о пользе вакцинации одобренными в Европе вакцинами именно на русском языке.

Получается, что в странах Балтии, и, в частности, в Литве, антивакцинная пропаганда Кремля ударила в первую очередь по тем, кого российское правительство называет "соотечественникам". Они по-прежнему в недостаточной степени владеют государственными языками трех стран, а потому более подвержены кремлевской пропаганде. Они боятся европейских вакцин, о которых мечтают многие россияне, и ожидают "Спутника V", которым значительная часть россиян прививаться не хочет. Русскоязычные жители Балтии чаще всего отказываются от вакцинации, а значит, оказываются перед угрозой переболеть все более заразными новыми штаммами Covid-19.


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