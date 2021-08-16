Прививочная "литвафобия". Как антилитовская пропаганда Кремля ударила по вакцинации в России

Отказ от "Спутника V" - "русофобский бред"

Неудивительно, что агрессивная российская кампания по продвижению "Спутника V" вызывает ответную реакцию, особенно среди стран, которые все последние годы подвергались гибридным атакам со стороны путинского режима. 5 февраля новоизбранный премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своем Twitter пишет, что Путин использует вакцину не для спасения россиян, а как "очередное гибридное оружие, чтобы разделять и властвовать". Несколько дней спустя она делает официальное заявление, что Литва не будет закупать российскую вакцину.

Слова Шимоните вызывают бурную реакцию. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал их "русофобским бредом, в котором сквозит явная досада и зависть". Российское посольство пожаловалось в Твиттере на предвзятые заявления и волну дезинформации против "Спутника V". Аккаунт дипмиссии прибег к откровенной лжи - "Главное - в России уже идет массовая вакцинация" - и умолчал о регулярной нехватке вакцины не только в провинции, но и в крупных российских городах. Ведомству Сергея Лаврова вторит программа "Время покажет" на Первом канале. Она тоже упирает на то, что в России "уже многие вакцинировались". При этом сообщения о нехватке вакцин появляются в российской прессе регулярно. Последняя серия таких новостей пришлась на конец июня этого года. А ведь, казалось бы, тогда Россия имела уже все возможности произвести прививку в необходимых количествах, особенно учитывая низкие темпы вакцинации.

Невероятное диссидентство Польши

Пропаганда стремится поставить под сомнение не только общеевропейскую и трансатлантическую, но и региональную солидарность. Литву, как самую "радикальную" в противостоянии Кремлю то пытаются противопоставить другим странам Балтии, которые, мол, вот-вот решатся закупить "Спутник V", особенно если разрешит EMA, то все три бывшие советские республики - Польше. Хитро манипулируя источниками информации, Ru.Baltic.ru выдает дезинформацию про "невероятное диссидентство Польши": "министр обороны Польши Мариуш Блащак допустил, что Варшава закупит для массовой вакцинации российский препарат "Спутник V", причем в обход институтов ЕС". При этом издание делает комплимент "с душком" Польше, явно пытаясь одновременно ударить побольнее: "При всех своих многочисленных комплексах и фантомных болях Польша… - самодостаточная страна. Ей не нужно класть всю себя на алтарь "сдерживания России", чтобы оправдать свое существование на карте мира, как странам Прибалтики /…/ Не нужно Польше и верить в то, что она уже семь лет находится в состоянии войны со "страной-агрессором", чтобы оправдать провалы своего "европейского выбора"".

Приведенное высказывание Блащака оказалось полным фейком. Сообщения Ru.Baltic.ru опроверг секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Впрочем, как другие попытки российских дипломатов и прокремлевских СМИ распространить информацию о том, что Варшава, дескать, просила Россию помочь с вакцинами.

Удар по своим