Прививочная "литвафобия". Как антилитовская пропаганда Кремля ударила по вакцинации в России

Главной темой пропаганды всегда остается так называемая "русофобия", якобы направленная как против местных русскоязычных, так и против русских в целом. В условиях пандемии и попыток России навязать всем свою вакцину, российские госСМИ даже уточнили этот термин - в их арсенале клише появилась "вакцинная русофобия".
Все эти месседжи помогают пропаганде не просто рассказать о бесконечном "коллапсе" в странах Балтии, но объяснить, почему он неизбежен.
У "блудных сыновей" Москвы, балтийских государств, страдающих, по мнению кремлевской пропаганды, от собственного упрямства, провального управления страной и продажности, есть только один выход. Разумеется, перестать сопротивляться и слушаться во всем Кремль - вернуться в его орбиту влияния. И тогда, якобы, литовцы, латыши и эстонцы, получат и вакцины, и финансы, а главное вновь станут союзниками "великой российской державы". И пока эта навязываемая, и вовсе небескорыстная, как показывает история, любовь остается без ответа, предмет этой любви становится объектом бесконечного абьюза.
Российская вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа 2020 года. В Москве с регистрацией российской прививки против Covid-19 торопились, как в конце Второй мировой войны со взятием Зееловских высот под Берлином - чтобы любой ценой опередить союзников. "Спутник V" получил "добро" в России без III и IV обязательных стадий испытаний (обе проводились позже).
"Опасения, что российская вакцина недостаточно хорошо исследована, - это не просто опасения, это факт. В условиях спешки все разработчики без исключения отошли от устоявшегося в последние десятилетия стандарта исследований, но российские - очень далеко, дальше всех, - сказал в интервью The Insider российский эпидемиолог Василий Власов. Кроме того, центр имени Н.Ф. Гамалеи, по его словам, умышленно отказался испытывать свою вакцину на пожилых людях: "Думаю, в Центре им. Гамалеи сомневались в качестве своего продукта, и поэтому испытали его только на молодых людях. Испытуемым было в основном меньше 30 лет. У взрослых может быть больше побочных реакций, что могло испортить результат".
Подобная спешка с регистрацией вакцины привела к тому, что Центр имени Гамалеи смог передать документы на проверку вакцины в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) только 4 марта 2021 года, то есть только через семь месяцев после регистрацию. Заявка до сих пор находится на рассмотрении). Параллельно Кремль предпринял агрессивную "вакцинную дипломатию", задействовав дипломатические каналы, госСМИ и сеть обширных прокремлевских медиа по всему миру, чтобы заставить разные страны покупать "Спутник V". Подчеркивая действенность российской прививки, крупные издания чуть ли не каждый день писали о смертях и осложнениях от Pfizer, AstraZeneca и других западных вакцин, а более желтые издания пугали "жидкими чипами", "превращением в обезьян", бесплодием и заговором "большой фармы" - транснациональных фармацевтических корпораций. Так, Россия, по сути, развязала новую - прививочную - войну.