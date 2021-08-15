Несогласованное шествие в Бауске: на одну женщину составлено сразу четыре протокола

Понаблюдать за пикетом пришли несколько сотен человек. Один из наблюдавших призывал мешать движению транспорта и блокировать его, чтобы таким образом привлечь к себе внимание. На его призывы отозвались как участники пикета, так и зрители, и после 13 часов люди начали несогласованное шествие.

В ходе несогласованного шествия сотрудники Госполиции констатировали несколько нарушений, угрожавших безопасности как самих людей, так и других присутствующих. За эти нарушения были начаты девять процессов административного нарушения.

За неподчинение требованиям полиции, нарушение общественного порядка и нарушение правил дорожного движения против одной женщины были начаты четыре процесса административного нарушения и ведомственная проверка.

Во время шествия стражи порядка констатировали несколько нарушений, в частности, помеху движению транспорта - пешеходы без необходимости останавливались на пешеходном переходе или блокировали движение автомобилей, останавливаясь на транспортном средстве в месте, где это запрещают правила дорожного движения.

Одна из участниц шествия - женщина 1983 года рождения - осознанно многократно находилась на проезжей части и пересекала пешеходный переход в момент, когда это было запрещено, ставя таким образом под угрозу свою и чужую безопасность. Кроме того, она напала на сотрудницу полиции и толкнула ее, многократно не подчинялась требованиям полиции прекратить нарушение и не залазить на ограничительные барьеры, отказалась называть свои персональные данные, из-за чего полицейские решили доставить женщину в участок.

Полиция начала против нее четыре процесса административного нарушения, кроме того, в ходе ведомственной проверки будет оценено, не усматривается ли в ее действиях преступного деяния в связи с толканием сотрудницы полиции.

Стражи порядка отмечают, что в соцсетях распространяется обвиняющее полицию видео, на котором указывается, что полиция, доставляя женщину в полицейский участок для составления протокола, оставила ее ребенка без присмотра. Стражи порядка обращают внимание, что ребенок оставлен под надзор отца, которой в свою очередь в тот момент продолжал снимать происходящее и провоцировать.